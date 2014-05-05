Смотри, как бесплатно скачать роботов
TSI_DeMarker_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1917
Индикатор TSI_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_DeMarker.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор TSI_DeMarker_HTF
TSI_DeMarker
Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора DeMarker, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.StohasticWithFlat
Stochastic Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка.
Exp_TSI_DeMarker
Эксперт Exp_TSI_DeMarker построен на основе сигналов трендового индикатора TSI_DeMarkerRVIWithFlat
Relative Vigor Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка