Индикаторы

Karpenko_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2652
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Karpenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Karpenko.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Karpenko_HTF

