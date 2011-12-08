Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BBSqueeze - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4082
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Nick Bilak
Ненормированный симметричный осциллятор на основе алгоритма линейной регрессии, построенный в виде цветной гистограммы с простейшим индикатором силы тренда в форме цветных точек по центральной нулевой линии гистограммы. Цвет баров гистограммы соответствует направлению тренда, смена цвета гистограммы - лучший сигнал для совершения сделок. Серые точки говорят о том, что тренд меньше своего среднеквадратичного значения. Синие точки свидетельствуют о том, что тренд сильный.
Алгоритм усреднения гистограммы в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.10.2007.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_; // Метод усреднения гистограммы input int BB_Period = 20; // Период Bollinger Bands input int BB_Phase= 100; // Параметр усреднения Bollinger Bands input double BB_Deviation=2.0; // Количество отклонений input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа input double ATR_Period=20; // Период ATR input double ATR_Factor=1.5; // Коэффициент ATR
Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.BBands Stop v1
Модификация трендового индикатора "Полосы Боллинджера" (Bollinger Bands ®).
Канал Келтнера, выполненный в виде цветного фона.FisherTransform_HTF_Signal
Индикатор FisherTransform_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.