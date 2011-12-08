CodeBaseРазделы
BBSqueeze - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4082
(20)
Nick Bilak

Ненормированный симметричный осциллятор на основе алгоритма линейной регрессии, построенный в виде цветной гистограммы с простейшим индикатором силы тренда в форме цветных точек по центральной нулевой линии гистограммы. Цвет баров гистограммы соответствует направлению тренда, смена цвета гистограммы - лучший сигнал для совершения сделок. Серые точки говорят о том, что тренд меньше своего среднеквадратичного значения. Синие точки свидетельствуют о том, что тренд сильный.

Алгоритм усреднения гистограммы в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.10.2007.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_;        // Метод усреднения гистограммы
input int BB_Period = 20;                        // Период Bollinger Bands
input int BB_Phase= 100;                         // Параметр усреднения Bollinger Bands
input double BB_Deviation=2.0;                   // Количество отклонений
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа
input double ATR_Period=20;                      // Период ATR
input double ATR_Factor=1.5;                     // Коэффициент ATR

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Модификация трендового индикатора "Полосы Боллинджера" (Bollinger Bands ®).

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Канал Келтнера, выполненный в виде цветного фона.

FisherTransform_HTF_Signal FisherTransform_HTF_Signal

Индикатор FisherTransform_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.