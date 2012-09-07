Реальный автор:

EarnForex

3rd Generation XMA - это скользящая средняя 3-го поколения. Продвинутая версия стандартного индикатора скользящей средней (МА), которая использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней.

Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). Представленная здесь реализация использует λ = 2, что дает наилучший эффект снижения лага. Более высокая λ увеличивает схожесть с линией классической скользящей средней.

Входные параметры:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_EMA ; input int XLength= 50 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_TYPICAL ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор 3rdGenXMA