3rd Generation XMA - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
EarnForex
3rd Generation XMA - это скользящая средняя 3-го поколения. Продвинутая версия стандартного индикатора скользящей средней (МА), которая использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней.
Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). Представленная здесь реализация использует λ = 2, что дает наилучший эффект снижения лага. Более высокая λ увеличивает схожесть с линией классической скользящей средней.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Метод усреднения input int XLength=50; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
В индикаторе можно менять алгоритмы усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор 3rdGenXMA
