Реальный автор:

Perry Kaufman

Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана с расстановкой индикативных (сигнальных) точек на самой средней на основе стандартного среднеквадратичного отклонения. В качестве критерия установки сигнальной точки используется следующая формула:

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK



где:

AMA-AMA0 - последнее приращение АМА;

StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - стандартное отклонение приращений индикатора за период;

dK - внешний параметр.



Смысл сигнальных точек следующий. Если на рынке флэт, то индикатор AMA принимает горизонтальное положение и сигнальные точки отсутствуют. При наличии направленного трендового движения, превышающего среднеквадратичный, на индикаторе появляется точка соответствующего цвета, являющаяся сигналом к сделке или выходу из рынка.