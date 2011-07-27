CodeBaseРазделы
Индикаторы

AMkA - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Perry Kaufman

Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана с расстановкой индикативных (сигнальных) точек на самой средней на основе стандартного среднеквадратичного отклонения. В качестве критерия установки сигнальной точки используется следующая формула:

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK

где:

  • AMA-AMA0 - последнее приращение АМА;
  • StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - стандартное отклонение приращений индикатора за период;
  • dK - внешний параметр.

Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана AMkA

Смысл сигнальных точек следующий. Если на рынке флэт, то индикатор AMA принимает горизонтальное положение и сигнальные точки отсутствуют.  При наличии направленного трендового движения, превышающего среднеквадратичный, на индикаторе появляется точка соответствующего цвета, являющаяся сигналом к сделке или выходу из рынка.


