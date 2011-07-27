Ставь лайки и следи за новостями
AMkA - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 9825
- 9825
Рейтинг:
-
- Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Perry Kaufman
Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана с расстановкой индикативных (сигнальных) точек на самой средней на основе стандартного среднеквадратичного отклонения. В качестве критерия установки сигнальной точки используется следующая формула:
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
где:
- AMA-AMA0 - последнее приращение АМА;
- StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - стандартное отклонение приращений индикатора за период;
- dK - внешний параметр.
Смысл сигнальных точек следующий. Если на рынке флэт, то индикатор AMA принимает горизонтальное положение и сигнальные точки отсутствуют. При наличии направленного трендового движения, превышающего среднеквадратичный, на индикаторе появляется точка соответствующего цвета, являющаяся сигналом к сделке или выходу из рынка.
