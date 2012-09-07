Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Squize_MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3155
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Kalenzo
Индикатор Squize_MA представляет пересечение двух мувингов с разными периодами усреднения плюс к этому на график добавлены условные границы флета.
Выход за них сигнализирует о возникновении условий для устойчивого тренда.
Рис.1 Индикатор Squize_MA
3rd Generation XMA
3rd Generation XMA - это скользящая средняя 3-го поколения. Продвинутая версия стандартного индикатора скользящей средней (МА), которая использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней.SinTick
Синусовый тиковый индикатор!!!
BidAskChannel
Индикатор BidAskChannel предназначен для учёта спреда в тенях свечек.CTradeStatistics
Класс для расчета показателей из перечисления ENUM_STATISTICS