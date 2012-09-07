Реальный автор:

Kalenzo

Индикатор Squize_MA представляет пересечение двух мувингов с разными периодами усреднения плюс к этому на график добавлены условные границы флета.

Выход за них сигнализирует о возникновении условий для устойчивого тренда.

Рис.1 Индикатор Squize_MA