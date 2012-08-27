Ставь лайки и следи за новостями
PositionInfo - индикатор для MetaTrader 5
- 3920
Простейший индикатор для вывода некоторой актуальной информации об открытой на текущем графике позиции прямо на этот график. На график выводятся направление открытой позиции, прибыль по этой позиции в валюте депозита, прибыль позиции в пунктах и расстояния до стоплосса и тейкпрофита от текущей цены в пунктах. Состояние позиции окрашивает цвет текста в красный цвет при убытках и в зелёный при прибыльности позиции.
Этот индикатор может оказаться достаточно полезным при мультивалютных стратегиях, когда использование панели "Инструменты" терминала не целесообразно.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//цвет прибыльной позиции input color DnColor=Red;//цвет убыточной позиции input color ZrColor=Gray;//цвет позиции без профита input int FontSize=15; //размер шрифта input type_font FontType=Font14; //тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения input uint Y_=1; //расположение по вертикали input uint X_=5; //расположение по горизонтали
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh.
Рис.1 Индикатор PositionInfo
