Простейший индикатор для вывода некоторой актуальной информации об открытой на текущем графике позиции прямо на этот график. На график выводятся направление открытой позиции, прибыль по этой позиции в валюте депозита, прибыль позиции в пунктах и расстояния до стоплосса и тейкпрофита от текущей цены в пунктах. Состояние позиции окрашивает цвет текста в красный цвет при убытках и в зелёный при прибыльности позиции.

Этот индикатор может оказаться достаточно полезным при мультивалютных стратегиях, когда использование панели "Инструменты" терминала не целесообразно.

Входные параметры индикатора:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh.

Рис.1 Индикатор PositionInfo