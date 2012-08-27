CodeBaseРазделы
Индикаторы

PositionInfo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Простейший индикатор для вывода некоторой актуальной информации об открытой на текущем графике позиции прямо на этот график. На график выводятся направление открытой позиции, прибыль по этой позиции в валюте депозита, прибыль позиции в пунктах и расстояния до стоплосса и тейкпрофита от текущей цены в пунктах. Состояние позиции окрашивает цвет текста в красный цвет при убытках и в зелёный при прибыльности позиции.

Этот индикатор может оказаться достаточно полезным при мультивалютных стратегиях, когда использование панели "Инструменты" терминала не целесообразно.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;//цвет прибыльной позиции
input color  DnColor=Red;//цвет убыточной позиции
input color  ZrColor=Gray;//цвет позиции без профита
input int    FontSize=15; //размер шрифта
input type_font FontType=Font14; //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=1; //расположение по вертикали
input uint X_=5; //расположение по горизонтали

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Include библиотеки GetFontName.mqh

 

Рис.1 Индикатор PositionInfo

