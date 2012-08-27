Этот эксперт передвигает стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора ATR_Trailing. Модификация стоплосса происходит только на смене бара на основе данных с только что закрытого бара и в случае если стоплосс будет в итоге прижат к текущей цене.

В этом эксперте добавлена возможность отображения индикатора, используемого в эксперте на текущем графике напрямую из эксперта без необходимости вручную накидывать этот индикатор на график. Это оказывается достаточно удобным, так как индикатор на графике возникает на графике автоматически, после установки эксперта на график и этот индикатор всегда имеет входные параметры, тождественные входным параметрам эксперта.

Я на всякий случай приведу здесь весь код, который позволяет осуществить подобную возможность:

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Не удалось получить хендл индикатора ATR_Trailing" ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " Не удалось добавить индикатор ATR_Trailing на график" );

Входные параметры эксперта:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

Рис.1 Рабочий график эксперта Exp_ATR_Trailing