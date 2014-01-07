简单指标在图表窗口的右侧显示有关仓位的一些相关信息。数据包括仓位方向, 自当前价格的获利点数和止损、止盈距离点数。如果仓位目前处于亏损的状态下，文本颜色为红色。否则, 颜色为绿。

当不适合使用工具箱面板时，这个指标对多币种策略是非常有用。

指标输入参数:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

放置 GetFontName.mqh 至客户端目录\MQL5\Include。

PositionInfo