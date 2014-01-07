请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
简单指标在图表窗口的右侧显示有关仓位的一些相关信息。数据包括仓位方向, 自当前价格的获利点数和止损、止盈距离点数。如果仓位目前处于亏损的状态下，文本颜色为红色。否则, 颜色为绿。
当不适合使用工具箱面板时，这个指标对多币种策略是非常有用。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//获利仓位颜色 input color DnColor=Red;//亏损仓位颜色 input color ZrColor=Gray;//持平仓位颜色 input int FontSize=15; //字体大小 input type_font FontType=Font14; //字体类型 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置 input uint Y_=1; //垂直位置 input uint X_=5; //水平位置
放置 GetFontName.mqh 至客户端目录\MQL5\Include。
PositionInfo
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1017
GetFontName
在指标输入参数中更方便的字体选择功能模块。为了让用户可以自由输入字体名，需要替换一些代码。FisherTransform_HTF_Signal
FisherTransform_HTF_Signal 显示彩色图形对象来代表趋势方向，并在趋势改变时发送报警和声音信号。
CandleTrend
此 CandleTrend 指标显示来自六个不同时间帧的价格走势方向。PercentInfo
PercentInfo 给出从货币图表的最大三个时间帧中获取的价格升降百分比和点数。简单和良好的信息助手。