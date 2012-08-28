CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorStochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2445
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Классический вариант стохастического осциллятора, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика. Выполнен в виде облака.

Рис.1 Индикатор ColorStochastic_HTF

Рис.1 Индикатор ColorStochastic_HTF

 

