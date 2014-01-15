Participe de nossa página de fãs
PositionInfo - indicador para MetaTrader 5
- 2106
Indicador simples para exibir informações relevantes sobre a posição em aberto, no canto da janela do gráfico. Os dados incluem a direção da posição, o lucro em pontos e as distâncias de Stop Loss e Take Profit a partir do preço atual em pontos. Se a posição está atualmente em um estado deficitário, o texto é colorido em vermelho. Caso contrário, ela é da cor verde.
Este indicador pode ser bem útil em estratégias com múltiplas moedas, quando o uso do painel Toolbox não é apropriado.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;//Cor da posição lucrativa input color DnColor=Red;//Cor da posição com prejuízo input color ZrColor=Gray;//Cor da posição sem lucro input int FontSize=15; //Tamanho da fonte input type_font FontType=Font14; //tipo da fonte input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Localização do canto input uint Y_=1; //Localização vertical input uint X_=5; //Localização horizontal
Coloque o arquivo GetFontName.mqh em terminal_directory\MQL5\Include.
PositionInfo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1017
