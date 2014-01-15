CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PositionInfo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2106
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.09 KB) visualização
positioninfo.mq5 (9.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador simples para exibir informações relevantes sobre a posição em aberto, no canto da janela do gráfico. Os dados incluem a direção da posição, o lucro em pontos e as distâncias de Stop Loss e Take Profit a partir do preço atual em pontos. Se a posição está atualmente em um estado deficitário, o texto é colorido em vermelho. Caso contrário, ela é da cor verde.

Este indicador pode ser bem útil em estratégias com múltiplas moedas, quando o uso do painel Toolbox não é apropriado.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;//Cor da posição lucrativa
input color  DnColor=Red;//Cor da posição com prejuízo
input color  ZrColor=Gray;//Cor da posição sem lucro
input int    FontSize=15; //Tamanho da fonte
input type_font FontType=Font14; //tipo da fonte
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Localização do canto
input uint Y_=1; //Localização vertical
input uint X_=5; //Localização horizontal

Coloque o arquivo GetFontName.mqh em terminal_directory\MQL5\Include. 

 

PositionInfo

PositionInfo 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1017

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Oscilador estocástico padrão exibido como uma nuvem que pode ser localizada definindo o valor do período de tempo do indicador diferente do período do gráfico.

iMACD±ATR iMACD±ATR

MACD deslocado para o intervalo de negociação é utilizado para determinar uma tendência e as áreas de sobrecompra / sobrevenda.

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

O Expert Advisor move Stop Loss da posição em aberto ao longo da fronteira do canal construído utilizando o ATR_Trailing.

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Indicador com dois intervalos de tempos não especificados.