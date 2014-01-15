Indicador simples para exibir informações relevantes sobre a posição em aberto, no canto da janela do gráfico. Os dados incluem a direção da posição, o lucro em pontos e as distâncias de Stop Loss e Take Profit a partir do preço atual em pontos. Se a posição está atualmente em um estado deficitário, o texto é colorido em vermelho. Caso contrário, ela é da cor verde.

Este indicador pode ser bem útil em estratégias com múltiplas moedas, quando o uso do painel Toolbox não é apropriado.

Parâmetros de entrada do indicador:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

Coloque o arquivo GetFontName.mqh em terminal_directory\MQL5\Include.

PositionInfo