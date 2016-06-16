無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PositionInfo - MetaTrader 5のためのインディケータ
チャートウィンドウ内でポジションに関する情報を表示するための単純な指標。データはポジションの方向、ポイントでの利益、ポイントでの現在の価格から決済逆指値と決済指値への距離が含まれています。ポジションが赤字状態にある場合、テキストは赤に着色されています。その他の場合、テキストは緑です。
この指標はツールボックスパネルの使用が適切でない場合複数通貨戦略で威力を発揮することができます。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime;// 黒字のポジションの色 input color DnColor=Red;// 赤字のポジションの色 input color ZrColor=Gray;// 利益のないポジションの色 input int FontSize=15; // フォントサイズ input type_font FontType=Font14; // フォントの種類 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 位置のコーナー input uint Y_=1; // 垂直の位置 input uint X_=5; //水平の位置
GetFontName.mqhをterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置します。
PositionInfo
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1017
