PositionInfo 

チャートウィンドウ内でポジションに関する情報を表示するための単純な指標。データはポジションの方向、ポイントでの利益、ポイントでの現在の価格から決済逆指値と決済指値への距離が含まれています。ポジションが赤字状態にある場合、テキストは赤に着色されています。その他の場合、テキストは緑です。

この指標はツールボックスパネルの使用が適切でない場合複数通貨戦略で威力を発揮することができます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 15 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

GetFontName.mqhをterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置します。

