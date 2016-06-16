コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PositionInfo - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャートウィンドウ内でポジションに関する情報を表示するための単純な指標。データはポジションの方向、ポイントでの利益、ポイントでの現在の価格から決済逆指値と決済指値への距離が含まれています。ポジションが赤字状態にある場合、テキストは赤に着色されています。その他の場合、テキストは緑です。

この指標はツールボックスパネルの使用が適切でない場合複数通貨戦略で威力を発揮することができます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;// 黒字のポジションの色
input color  DnColor=Red;// 赤字のポジションの色
input color  ZrColor=Gray;// 利益のないポジションの色
input int    FontSize=15; // フォントサイズ
input type_font FontType=Font14; // フォントの種類
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 位置のコーナー
input uint Y_=1; // 垂直の位置
input uint X_=5; //水平の位置

GetFontName.mqhをterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置します。 

 

PositionInfo

PositionInfo 

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

このエキスパートアドバイザーはATR_Trailingを使用して構築されたチャネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。

i-AnyRange2 i-AnyRange2

2つの指定されない時間間隔の指標。

iMACD±ATR iMACD±ATR

取引レンジのためにシフトされたMACDはトレンドと買わ/売られ過ぎの領域を決定するために使用されています。

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

チャートと異なる指標時間枠の値を設定して配置され雲として表示される標準的なストキャスティックス。