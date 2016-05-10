CodeBaseKategorien
Indikatoren

PositionInfo - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1063
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.09 KB) ansehen
positioninfo.mq5 (9.03 KB) ansehen
Dies ist ein Informationsskript, das wichtige Informationen einer offenen Position des Chartsymbols auf dem Chart angezeigt. Die Daten umfassen Richtung und in Points Gewinn, die Differenzen zum StopLoss und TakeProfit zum aktuellen Preis. Wenn die Position aktuell im Verlust steht, ist der Text rot. Andernfalls ist er grün.

This indicator can be quite useful in multicurrency strategies when the use of Toolbox panel is not appropriate.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Lime;         // Farbe einer profitabler Position
input color  DnColor=Red;          //Farbe einer unprofitablen Position
input color  ZrColor=Gray;         //Farbe einer Position ohne Gewinn
Eingabe int   FontSize =15;        //Font Größe
Eingabe type_font FontType=Font14; // Schriftart
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Auswahl der Ecke
input uint Y_=1;                   //vertikale Position
input uint X_=5;                   //horizontale Position

Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include. 

 

PositionInfo

PositionInfo 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1017

