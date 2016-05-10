und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PositionInfo - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist ein Informationsskript, das wichtige Informationen einer offenen Position des Chartsymbols auf dem Chart angezeigt. Die Daten umfassen Richtung und in Points Gewinn, die Differenzen zum StopLoss und TakeProfit zum aktuellen Preis. Wenn die Position aktuell im Verlust steht, ist der Text rot. Andernfalls ist er grün.
This indicator can be quite useful in multicurrency strategies when the use of Toolbox panel is not appropriate.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Lime; // Farbe einer profitabler Position input color DnColor=Red; //Farbe einer unprofitablen Position input color ZrColor=Gray; //Farbe einer Position ohne Gewinn Eingabe int FontSize =15; //Font Größe Eingabe type_font FontType=Font14; // Schriftart input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Auswahl der Ecke input uint Y_=1; //vertikale Position input uint X_=5; //horizontale Position
Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1017
