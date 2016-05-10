Dies ist ein Informationsskript, das wichtige Informationen einer offenen Position des Chartsymbols auf dem Chart angezeigt. Die Daten umfassen Richtung und in Points Gewinn, die Differenzen zum StopLoss und TakeProfit zum aktuellen Preis. Wenn die Position aktuell im Verlust steht, ist der Text rot. Andernfalls ist er grün.

This indicator can be quite useful in multicurrency strategies when the use of Toolbox panel is not appropriate.

Des Indikators Eingabe-Parameter:



input color UpColor=Lime; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; Eingabe int FontSize = 15 ; Eingabe type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ; input uint X_= 5 ;

Kopieren Sie GetFontName.mqh in das Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Include.

PositionInfo