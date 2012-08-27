CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-AnyRange2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневный индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся четыре временные точки и определяются минимум и максимум междукаждой из пар. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.

Этот индикатор удобно использовать для тестирования, как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // начало отсчёта 1
input string End1     = "08:00";   // конец отсчёта 1
input string Start2   = "12:00";   // начало отсчёта 2
input string End2     = "17:00";   // конец отсчёта 2
input uint   nDays = 2;          // Количество дней обсчёта (0-все)
input int    Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах 

Рис.1 Индикатор i-AnyRange2

Рис.1 Индикатор i-AnyRange2

TimeSeries - Библиотека функций для работы с таймсериями TimeSeries - Библиотека функций для работы с таймсериями

Библиотека функций для работы с таймсериями: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Для всех функций доступен краткий вариант вызова (с символом и периодом текущего графика).

InfoMarket InfoMarket

Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущей торговой паре на график

PositionInfo PositionInfo

Простейший индикатор для вывода некоторой актуальной информации о позиции прямо на текущий график.

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Эксперт, передвигающий стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора ATR_Trailing