i-AnyRange2 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.
Это внутридневный индикатор, то есть показывает размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся четыре временные точки и определяются минимум и максимум междукаждой из пар. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.
Этот индикатор удобно использовать для тестирования, как пробойных, так и отбойных тактик.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // начало отсчёта 1 input string End1 = "08:00"; // конец отсчёта 1 input string Start2 = "12:00"; // начало отсчёта 2 input string End2 = "17:00"; // конец отсчёта 2 input uint nDays = 2; // Количество дней обсчёта (0-все) input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор i-AnyRange2
Библиотека функций для работы с таймсериями: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Для всех функций доступен краткий вариант вызова (с символом и периодом текущего графика).InfoMarket
Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущей торговой паре на график
Простейший индикатор для вывода некоторой актуальной информации о позиции прямо на текущий график.Exp_ATR_Trailing
Эксперт, передвигающий стоплосс открытой позиции по границе канала, построенного с помощью индикатора ATR_Trailing