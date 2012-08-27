Библиотека функций для работы с таймсериями: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. Для всех функций доступен краткий вариант вызова (с символом и периодом текущего графика).

Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущей торговой паре на график