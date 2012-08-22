CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор "Spread_Of_Symbols" - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4558
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Входные параметры индикатора:

  • Symbol1 и Symbol2 - инструменты для расчёта разницы цен и построения этой разницы в виде графика. По умолчанию AUDUSD и NZDUSD.
  • mass_of_symbol1 и mass_of_symbol2 - количественное соотношение торговых символов. По умолчанию оба параметра равны 1. Для получения не разницы цен инструментов, а их суммы нужно поставить -1 в параметр  mass_of_symbol2. Расчёт суммы применяется для оценки возможности использования инструментов с отрицательной корреляцией в парном трейдинге.

 Картинка:

 На рисунке изображены:

 сверху график AUDUSD, в середине график NZDUSD, снизу индикатор "Spread_Of_Symbols".

 


2 инструмента на графике 2 инструмента на графике

Индикатор накладывает второй график поверх основного, используя опорную точку.

SpudsStochastic (Веревки из стохастиков) SpudsStochastic (Веревки из стохастиков)

8 стохастических осцилляторов (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).

Простейший индикатор "Второй график" Простейший индикатор "Второй график"

Простейший индикатор для отображения графика цены любого торгового инструмента в окне индикатора.

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

Индикатор, отображающий на любом ТФ максимальный и минимальный уровни дня, определяемого значением входного параметра