Индикатор "Spread_Of_Symbols" - индикатор для MetaTrader 5
Описание:
Входные параметры индикатора:
- Symbol1 и Symbol2 - инструменты для расчёта разницы цен и построения этой разницы в виде графика. По умолчанию AUDUSD и NZDUSD.
- mass_of_symbol1 и mass_of_symbol2 - количественное соотношение торговых символов. По умолчанию оба параметра равны 1. Для получения не разницы цен инструментов, а их суммы нужно поставить -1 в параметр mass_of_symbol2. Расчёт суммы применяется для оценки возможности использования инструментов с отрицательной корреляцией в парном трейдинге.
Картинка:
На рисунке изображены:
сверху график AUDUSD, в середине график NZDUSD, снизу индикатор "Spread_Of_Symbols".
