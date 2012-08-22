CodeBaseРазделы
Простейший индикатор "Второй график" - индикатор для MetaTrader 5

При запуске индикатора во входных параметрах нужно указать необходимый инструмент для отображения (параметр "Symbol1"), по умолчанию установлен инструмент EURUSD.   Можно запустить несколько копий индикатора с разными входными параметрами, что позволит просматривать несколько торговых инструментов в одном окне, очень удобно смотреть сразу на все нужные графики в одном окне.

Будет полезен для людей, занимающихся парным трейдингом (торговлей спредом). Индикатор позволяет сравнить визуально графики двух инструментов в одном окне и оценить их корреляцию. Что немаловажно, бары индикатора строго синхронизированы по времени с барами графика на котором он открыт.

Вот пример работы индикатора: сверху - AUDUSD, снизу в окне индикатора - NZDUSD.

 


