Индикаторы

Geo_ShowOpenDayLevel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2802
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, отображающий на любом ТФ уровень открытия дня.

Рис.1 Индикатор Geo_ShowOpenDayLevel

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.02.2012. 

 

