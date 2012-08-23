Смотри, как бесплатно скачать роботов
Geo_ShowOpenDayLevel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2802
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, отображающий на любом ТФ уровень открытия дня.
Рис.1 Индикатор Geo_ShowOpenDayLevel
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.02.2012.
