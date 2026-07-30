Волновой анализ рынка за 30.07.2026 BTCUSD

BTCUSD: BUY 64100, SL 62900, TP 68900





За прошедший торговый день никаких существенных и важных изменений в развитии событий по рассматриваемому инструменту не произошло. Цена продолжила уверенно торговаться внутри расходящегося диапазона, находясь в нижней его части.

В связи с этим ранее обозначенные ожидания в виде резкого роста сохраняются. Предположительно, движение это будет обусловлено формированием заключительной пятой волны в начальном диагональном треугольнике.

Вместе с ним завершится формирование и волны 1, а этот рост сменится коррекционным снижением, которое, вероятно, образуется в виде простого зигзага.

Таким образом ситуация остается благоприятной для заключения сделок на покупку.

Инвестиционная идея: BUY 64100, SL 62900, TP 68900.





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