Волновой анализ рынка за 09.07.2026 BTCUSD

BTCUSD: BUY 64300, SL 61800, TP 75600.

После затяжного снижения и завершения развития импульса в предполагаемой волне (с) of z, покупателями была предпринята попытка роста. Движение вверх получилось не очень большим, но теперь нужно выдержать давление со стороны оппонентов, которые захотят вернуть цену вниз к минимумам.

Пока биткоин с этим давлением справляется. Цена второй день торгуется в узком диапазоне. Выход из этого боковика ожидается вверх. В конечном итоге все это движение сложится в полноценный восходящий импульс.

Таким образом, есть смысл рассмотреть вариант с заключением сделок на покупку по текущим рыночным значениям.

Инвестиционная идея: BUY 64300, SL 61800, TP 75600.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!





