🔥 ТОП-15 МИФОВ О ФОРЕКСЕ, КОТОРЫЕ ЛОМАЮТ МОЗГ И ДЕПОЗИТ
8 декабря 2025, 10:57
Satan Claws
Satan Claws
Вот тебе самые мощные, самые живучие и самые вредные мифы о Форексе, написанные живым, понятным языком — без воды и сказок от «гуру». Эти мифы убивают депозиты ровно так же, как боковики.


Миф №1. “На Форексе можно быстро стать богатым”

Правда:
Форекс — это не казино, но и не золотая жила.
Быстро разбогатеют только те, кто быстро сольёт.

Миф №2. “Форекс — это обман”

Правда:
Не Форекс обман — а ожидания людей, которые приходят туда.
Рынок честен: он забирает деньги у тех, кто делает ошибки.

Миф №3. “Брокеры всегда против трейдеров”

Правда:
Есть кухни, но большинство нормальных брокеров не охотятся за тобой лично.
Тебя убивают:

  • плечо
  • психология
  • отсутствие системности
  • боковики

Миф №4. “Можно найти идеальный индикатор”

Правда:
Если бы он существовал — фондовые хедж-фонды были бы без убыточных месяцев.
Индикатор — только фильтр.
Решения принимаешь ты, а не стрелочка.

Миф №5. “Достаточно найти грааль и всё пойдёт”

Правда:
Грааль один: дисциплина + риск + адаптация под фазу рынка.
Всё остальное — иллюзии.

Миф №6. “Форекс проще, чем крипта или акции”

Правда:
Форекс жёстче.
Большие плечи = большие могилы.

FX — рынок для взрослых.

Миф №7. “Больше сделок — больше прибыли”

Правда:
Чем больше сделок, тем больше ошибок.
Самые богатые трейдеры мира — трендовики, а не скальперы.

Миф №8. “Можно торговать без стопов”

Правда:
Можно.
Но только один раз в жизни.

Миф №9. “Можно удваиваться Мартингейлом”

Правда:
Мартингейл — это билет в один конец.
На Форексе он смертельно опасен из-за плечей.

Миф №10. “Нужно добавить индикаторов, чтобы точнее входить”

Правда:
Чем больше индикаторов, тем хуже ты видишь сам рынок.
График — уже достаточная информация.

Миф №11. “Все тренды легко брать”

Правда:
Тренды прекрасны…
…но боковики ДО трендов — могила для новичков.

Миф №12. “Можно брать каждый разворот”

Правда:
Развороты действительно существуют только на истории.
В реальном времени это хаос.

Миф №13. “Психология не важна”

Правда:
Психология — 80% успеха.
Техника — всего лишь 20%.

Миф №14. “Надо просто найти хорошего аналитика”

Правда:
Никто НИКОГДА не знает, куда пойдёт рынок.
Даже аналитики ошибаются 50/50.

Миф №15. “Форекс — это сложно”

Правда:
Форекс несложный.
Сложно — следовать правилам, когда деньги на кону.


