🔥 ТОП-15 МИФОВ О ФОРЕКСЕ, КОТОРЫЕ ЛОМАЮТ МОЗГ И ДЕПОЗИТ

Вот тебе самые мощные, самые живучие и самые вредные мифы о Форексе, написанные живым, понятным языком — без воды и сказок от «гуру». Эти мифы убивают депозиты ровно так же, как боковики.





Миф №1. “На Форексе можно быстро стать богатым”

Правда:

Форекс — это не казино, но и не золотая жила.

Быстро разбогатеют только те, кто быстро сольёт.

Миф №2. “Форекс — это обман”

Правда:

Не Форекс обман — а ожидания людей, которые приходят туда.

Рынок честен: он забирает деньги у тех, кто делает ошибки.

Миф №3. “Брокеры всегда против трейдеров”

Правда:

Есть кухни, но большинство нормальных брокеров не охотятся за тобой лично.

Тебя убивают:

плечо

психология

отсутствие системности

боковики

Миф №4. “Можно найти идеальный индикатор”

Правда:

Если бы он существовал — фондовые хедж-фонды были бы без убыточных месяцев.

Индикатор — только фильтр.

Решения принимаешь ты, а не стрелочка.

Миф №5. “Достаточно найти грааль и всё пойдёт”

Правда:

Грааль один: дисциплина + риск + адаптация под фазу рынка.

Всё остальное — иллюзии.

Миф №6. “Форекс проще, чем крипта или акции”

Правда:

Форекс жёстче.

Большие плечи = большие могилы.

FX — рынок для взрослых.

Миф №7. “Больше сделок — больше прибыли”

Правда:

Чем больше сделок, тем больше ошибок.

Самые богатые трейдеры мира — трендовики, а не скальперы.

Миф №8. “Можно торговать без стопов”

Правда:

Можно.

Но только один раз в жизни.

Миф №9. “Можно удваиваться Мартингейлом”

Правда:

Мартингейл — это билет в один конец.

На Форексе он смертельно опасен из-за плечей.

Миф №10. “Нужно добавить индикаторов, чтобы точнее входить”

Правда:

Чем больше индикаторов, тем хуже ты видишь сам рынок.

График — уже достаточная информация.

Миф №11. “Все тренды легко брать”

Правда:

Тренды прекрасны…

…но боковики ДО трендов — могила для новичков.

Миф №12. “Можно брать каждый разворот”

Правда:

Развороты действительно существуют только на истории.

В реальном времени это хаос.

Миф №13. “Психология не важна”

Правда:

Психология — 80% успеха.

Техника — всего лишь 20%.

Миф №14. “Надо просто найти хорошего аналитика”

Правда:

Никто НИКОГДА не знает, куда пойдёт рынок.

Даже аналитики ошибаются 50/50.

Миф №15. “Форекс — это сложно”

Правда:

Форекс несложный.

Сложно — следовать правилам, когда деньги на кону.



