Фундаментальный анализ: экономические данные на неделю 20–24 июля 2026

Текущий фундаментальный фон

После публикации последних данных по инфляции в США главным вопросом для валютного рынка остаётся дальнейшая политика Федеральной резервной системы. Несмотря на постепенное замедление роста цен, инфляция всё ещё превышает целевой уровень ФРС. Это снижает вероятность быстрого перехода к снижению процентных ставок.

Для рынка важна не сама инфляция, а её влияние на всю финансовую цепочку. Пока инфляция остаётся устойчивой, ФРС сохраняет высокие ставки. Высокие ставки поддерживают доходность казначейских облигаций США, а более высокая доходность привлекает международный капитал в американские активы. Для покупки этих активов инвесторам необходим доллар, поэтому спрос на него растёт.

Именно эта последовательность — инфляция → процентные ставки → доходность облигаций → движение капитала → курс доллара — остаётся главным фактором динамики EURUSD и GBPUSD.

Дополнительную поддержку доллару оказывает устойчивый рынок труда США. Пока занятость и рост заработных плат сохраняются на комфортном уровне, внутренний спрос остаётся сильным, что позволяет инфляции снижаться медленнее. Это даёт ФРС основания придерживаться осторожной позиции.

В еврозоне ситуация отличается. Инфляция постепенно приближается к целевому уровню Европейского центрального банка, однако экономика растёт значительно слабее американской. Особенно это заметно в Германии, где промышленность и деловая активность восстанавливаются медленно. Если ЕЦБ начнёт снижать ставки раньше ФРС, разница доходностей облигаций вновь увеличится в пользу США, что способно усилить давление на евро.

Великобритания также сталкивается с непростым выбором. Инфляция остаётся выше целевого уровня Банка Англии, тогда как экономическая активность постепенно замедляется. Если регулятор будет вынужден дольше удерживать высокие ставки для борьбы с инфляцией, фунт получит поддержку. Если же признаки охлаждения экономики усилятся, ожидания снижения ставок могут оказать давление на британскую валюту.

Дополнительное влияние продолжают оказывать Китай и геополитика. Сильная китайская экономика обычно повышает интерес к рисковым активам, тогда как её замедление усиливает спрос на доллар как защитную валюту. Аналогичный эффект способны вызвать военные конфликты, торговые ограничения и резкие изменения цен на энергоносители.

Базовый взгляд по доллару: умеренно бычий. Пока ФРС не получила убедительных доказательств устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню, фундаментальные факторы продолжают работать в пользу американской валюты.

Главные события недели





20 июля (понедельник). Китай. Базовые кредитные ставки (Loan Prime Rate)

Время (Киев): 04:00 EEST

Предыдущее значение: 1Y — 3,00%; 5Y — 3,50%.

Консенсус-прогноз: без изменений.

Наиболее вероятное значение: без изменений.

Степень уверенности: высокая.

Наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение кредитных ставок без изменений. Само решение вряд ли станет сильным драйвером рынка, однако любые сигналы о дополнительных мерах поддержки экономики Китая способны повысить интерес инвесторов к рисковым активам. В этом случае спрос на доллар может временно снизиться.

Вывод: влияние на EURUSD и GBPUSD, вероятнее всего, останется ограниченным.

22 июля (среда). Великобритания. Индекс потребительских цен (CPI)

Время (Киев): 09:00 EEST.

Предыдущее значение: CPI 2,8% г/г; Core CPI 2,6% г/г.

Консенсус-прогноз: близок к предыдущим значениям.

Наиболее вероятное значение: инфляция останется выше целевого уровня Банка Англии.

Степень уверенности: средняя.

Инфляция остаётся главным ориентиром для Банка Англии. Если рост цен окажется выше ожиданий, вероятность быстрого снижения процентной ставки уменьшится. Более длительный период высоких ставок способен поддержать доходность британских облигаций и укрепить фунт.

Если инфляция, наоборот, замедлится быстрее прогнозов, рынок начнёт закладывать более раннее смягчение политики Банка Англии. Это способно ослабить GBPUSD.

Вывод: более высокая инфляция повышает вероятность роста GBPUSD, более слабая — увеличивает шансы на его снижение.

23 июля (четверг). Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке

Время (Киев): 16:15 EEST — решение по ставке; 16:45 EEST — пресс-конференция президента ЕЦБ.

Предыдущее значение: ставка рефинансирования 2,40%.

Консенсус-прогноз: ставка без изменений.

Наиболее вероятное значение: сохранение ставки.

Степень уверенности: высокая.

Консенсус предполагает сохранение ставки без изменений. Однако главным событием станет не само решение, а комментарии руководства ЕЦБ относительно дальнейшей политики.

Если регулятор подтвердит готовность дольше сохранять жёсткие финансовые условия, доходность европейских облигаций может повыситься. Это уменьшит разницу с американскими доходностями и окажет поддержку евро.

Более мягкая риторика, напротив, усилит ожидания снижения ставок и сохранит преимущество доллара.

Вывод: направление EURUSD будет определяться прежде всего заявлениями ЕЦБ, а не самим решением по ставке.

24 июля (пятница). Еврозона, Великобритания и США. Предварительные индексы деловой активности (PMI)

Время (Киев): с 11:15 до 16:45 EEST в зависимости от страны.

Предыдущее значение: производственные и сервисные PMI опубликованы в июне.

Консенсус-прогноз: умеренное улучшение активности без резкого ускорения.

Наиболее вероятное значение: смешанные результаты.

Степень уверенности: средняя.

Предварительные индексы деловой активности позволяют раньше других оценить состояние экономики.

Если американские PMI вновь окажутся сильнее европейских, вероятность сохранения высоких ставок ФРС останется высокой. Доходность американских облигаций может вырасти, усиливая спрос на доллар.

Если же экономика еврозоны и Великобритании покажет признаки более быстрого восстановления, ожидания относительно будущих ставок могут измениться в пользу европейских валют.

Вывод: PMI способны стать главным рыночным драйвером конца недели. Базовый сценарий предполагает сохранение умеренного преимущества доллара.

Экспертный анализ

Главной темой недели станет изменение ожиданий по процентным ставкам, а не сами решения центральных банков. Именно ожидания определяют движение доходности государственных облигаций, а через неё — направление международных потоков капитала.

Федеральная резервная система продолжает придерживаться осторожной позиции. Пока американская экономика остаётся устойчивой, а инфляция не достигла целевого уровня, вероятность быстрого снижения ставок остаётся ограниченной. Это поддерживает привлекательность долларовых активов.

Европейский центральный банк находится в более сложной ситуации. Инфляция постепенно снижается, однако слабые темпы экономического роста ограничивают возможности для сохранения жёсткой политики. Любое изменение риторики ЕЦБ способно быстро изменить ожидания рынка и вызвать заметные движения EURUSD.

Для фунта ключевым фактором остаётся британская инфляция. Именно она определит, насколько долго Банк Англии сможет сохранять текущий уровень процентных ставок.

Базовый сценарий: умеренное преимущество доллара сохраняется. Для устойчивого роста EURUSD и GBPUSD потребуется одновременное подтверждение более слабой инфляции в США, смягчения позиции ФРС и улучшения экономической статистики в Европе.

Вывод

Фундаментальная картина недели продолжает складываться в пользу американской валюты. Главный вопрос заключается не в том, изменят ли центральные банки процентные ставки сейчас, а в том, изменятся ли ожидания относительно их дальнейших действий.

Если статистика подтвердит устойчивость экономики США, а ФРС сохранит осторожную позицию, доходность американских облигаций останется высокой. Это продолжит привлекать международный капитал в долларовые активы и ограничит потенциал роста EURUSD и GBPUSD.

Наиболее серьёзным риском для доллара станет неожиданно жёсткая риторика ЕЦБ или более сильная, чем ожидается, статистика из еврозоны и Великобритании. В таком случае разница доходностей может начать сокращаться, что создаст условия для восстановления европейских валют.

Мой базовый сценарий остаётся прежним: пока цепочка «инфляция → процентные ставки → доходность облигаций → движение капитала» продолжает работать в пользу США, фундаментальные предпосылки для сохранения умеренно сильного доллара выглядят более убедительными, чем аргументы в пользу устойчивого роста EURUSD и GBPUSD.