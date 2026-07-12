Funded Gold: результаты торговли с 6 по 10 июля на XAUUSD H1

В этой статье представлены результаты работы советника Funded Gold за торговую неделю с 6 по 10 июля 2026 года.

Подобные обзоры будут публиковаться еженедельно. В них я буду показывать фактическое количество открытых позиций, общий финансовый результат и историю работы советника за выбранный период. Такой формат позволит наблюдать за Funded Gold не по отдельной удачной сделке, а последовательно оценивать его работу на разных участках рынка.

Все результаты можно проверить самостоятельно ещё до покупки советника. Для этого необходимо скачать демо-версию Funded Gold со страницы продукта и запустить тестирование в MetaTrader 5 за указанный период.

Страница советника в MQL5 Market:

Результаты недели

С 6 по 10 июля Funded Gold работал на основном торговом инструменте XAUUSD и таймфрейме H1.

За рассматриваемый период советник открыл 5 сделок. Все позиции завершились с положительным результатом.

Основные показатели недели:

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Всего сделок: 5

Прибыльных сделок: 5

Убыточных сделок: 0

Win Rate за период: 100%

Общий результат: +$30,395.27





На изображении представлена полная история работы Funded Gold за рассматриваемую неделю. Советник самостоятельно находил торговые ситуации, рассчитывал объём позиции, открывал сделки и сопровождал их без ручного вмешательства.

В течение недели Funded Gold открывал как одиночные позиции, так и несколько сделок в рамках одного торгового сценария. При этом все открытые позиции закрылись с прибылью.

В честь официального выхода Funded Gold в MQL5 Market в течение первой недели действует стартовая скидка 50%.

До завершения акции советник можно приобрести за $247 вместо $497. После окончания первой недели стоимость Funded Gold будет увеличена до $497.





Что показывает недельная статистика

Результат за одну неделю позволяет оценить, как советник отработал конкретный рыночный участок, однако его нельзя рассматривать как полную оценку долгосрочной устойчивости стратегии.

Показатель Win Rate 100% относится только к периоду с 6 по 10 июля. В дальнейшей работе у советника могут появляться убыточные сделки, серии без новых входов и периоды просадки.

Именно поэтому результаты будут публиковаться регулярно. Наблюдение за несколькими последовательными неделями даёт значительно больше информации, чем одна отдельная сделка или итоговая цифра без истории её формирования.

В следующих обзорах будут также показаны:

количество сделок за неделю;

соотношение прибыльных и убыточных позиций;

общий финансовый результат;

изменения в характере торговли;

полная история закрытых сделок за рассматриваемый период.

Как самостоятельно проверить результаты

Работу Funded Gold можно проверить в тестере стратегий MetaTrader 5.

Для этого необходимо:

Открыть страницу Funded Gold в MQL5 Market. Скачать демо-версию советника. Запустить тестер стратегий MetaTrader 5. Выбрать инструмент XAUUSD. Установить таймфрейм H1. Указать период с 6 по 10 июля 2026 года. Запустить тестирование и изучить историю сделок.

Результаты у разных брокеров могут немного различаться из-за котировок, спреда, торгового времени сервера и особенностей символа XAUUSD. Поэтому при проверке рекомендуется учитывать торговые условия конкретного брокера.

Итог

Торговая неделя с 6 по 10 июля завершилась для Funded Gold следующим результатом:

5 прибыльных сделок из 5 и общая прибыль +$30,395.27.

Советник работал полностью автоматически на XAUUSD H1. Все сделки за рассматриваемый период представлены на скриншоте истории счёта.

Следующий обзор будет опубликован после завершения новой торговой недели.

Страница Funded Gold и демо-версия

Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичную доходность в будущем.