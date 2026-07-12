Funded Gold: результаты торговли с 6 по 10 июля на XAUUSD H1

Подобные обзоры будут публиковаться еженедельно. В них я буду показывать фактическое количество открытых позиций, общий финансовый результат и историю работы советника за выбранный период. Такой формат позволит наблюдать за Funded Gold не по отдельной удачной сделке, а последовательно оценивать его работу на разных участках рынка.
Все результаты можно проверить самостоятельно ещё до покупки советника. Для этого необходимо скачать демо-версию Funded Gold со страницы продукта и запустить тестирование в MetaTrader 5 за указанный период.
Страница советника в MQL5 Market:
Результаты недели
С 6 по 10 июля Funded Gold работал на основном торговом инструменте XAUUSD и таймфрейме H1.
За рассматриваемый период советник открыл 5 сделок. Все позиции завершились с положительным результатом.
Основные показатели недели:
- Торговый инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: H1
- Всего сделок: 5
- Прибыльных сделок: 5
- Убыточных сделок: 0
- Win Rate за период: 100%
- Общий результат: +$30,395.27
На изображении представлена полная история работы Funded Gold за рассматриваемую неделю. Советник самостоятельно находил торговые ситуации, рассчитывал объём позиции, открывал сделки и сопровождал их без ручного вмешательства.
В течение недели Funded Gold открывал как одиночные позиции, так и несколько сделок в рамках одного торгового сценария. При этом все открытые позиции закрылись с прибылью.
В честь официального выхода Funded Gold в MQL5 Market в течение первой недели действует стартовая скидка 50%.
До завершения акции советник можно приобрести за $247 вместо $497. После окончания первой недели стоимость Funded Gold будет увеличена до $497.
Что показывает недельная статистика
Результат за одну неделю позволяет оценить, как советник отработал конкретный рыночный участок, однако его нельзя рассматривать как полную оценку долгосрочной устойчивости стратегии.
Показатель Win Rate 100% относится только к периоду с 6 по 10 июля. В дальнейшей работе у советника могут появляться убыточные сделки, серии без новых входов и периоды просадки.
Именно поэтому результаты будут публиковаться регулярно. Наблюдение за несколькими последовательными неделями даёт значительно больше информации, чем одна отдельная сделка или итоговая цифра без истории её формирования.
В следующих обзорах будут также показаны:
- количество сделок за неделю;
- соотношение прибыльных и убыточных позиций;
- общий финансовый результат;
- изменения в характере торговли;
- полная история закрытых сделок за рассматриваемый период.
Как самостоятельно проверить результаты
Работу Funded Gold можно проверить в тестере стратегий MetaTrader 5.
Для этого необходимо:
- Открыть страницу Funded Gold в MQL5 Market.
- Скачать демо-версию советника.
- Запустить тестер стратегий MetaTrader 5.
- Выбрать инструмент XAUUSD.
- Установить таймфрейм H1.
- Указать период с 6 по 10 июля 2026 года.
- Запустить тестирование и изучить историю сделок.
Результаты у разных брокеров могут немного различаться из-за котировок, спреда, торгового времени сервера и особенностей символа XAUUSD. Поэтому при проверке рекомендуется учитывать торговые условия конкретного брокера.
Итог
Торговая неделя с 6 по 10 июля завершилась для Funded Gold следующим результатом:
5 прибыльных сделок из 5 и общая прибыль +$30,395.27.
Советник работал полностью автоматически на XAUUSD H1. Все сделки за рассматриваемый период представлены на скриншоте истории счёта.
Следующий обзор будет опубликован после завершения новой торговой недели.
Страница Funded Gold и демо-версия
Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичную доходность в будущем.