Все 4 наши утилиты для MT5 теперь бесплатны: защита счёта, трейлинг-стоп, новостной фильтр, торговая панель

Мы только что сделали все четыре наши утилиты для MT5 полностью бесплатными — полные версии, без ограничений и без регистрации.





Мы — небольшая команда, которая разрабатывает и продаёт советники, и перед публикацией мы тестируем всё на реальных тиках брокеров. По ходу этой работы у нас появились четыре внутренних инструмента, которыми мы ежедневно защищали собственные боевые и демо-счета. До этой недели они были платными продуктами. Мы решили, что бесплатными они принесут больше пользы: нормальный риск-менеджмент не должен быть функцией за пейволом.





1. Aegis Account Protector

Страж эквити для всего счёта. Он следит за всем счётом (любые советники, любые символы, ручные сделки тоже) и может закрыть всё разом по лимиту просадки эквити, дневному лимиту убытка, уровню маржи, серии убыточных сделок или перед выходными. Есть кнопка экстренного закрытия и фиксация цели по прибыли.





2. Falcon Trailing Stop Manager

Добавляет безубыток и трейлинг-стоп (фиксированные пункты, ATR или процент) к позициям, открытым любым советником, сигналом или вручную. Полезно, когда у стратегии, которая вам нравится, нет собственной логики трейлинга.





3. Sentinel News Filter

Приостанавливает торговлю вокруг важных событий экономического календаря, отображает события на графике с обратным отсчётом и при желании может закрыть позиции до выхода новости. Другие советники могут читать его флаг паузы через глобальную переменную.





4. Rapid Trade Panel

Панель торговли в один клик с расчётом объёма от риска: вы задаёте процент риска и расстояние до стопа, она считает лот. Кнопки: закрыть всё, закрыть прибыльные, закрыть убыточные, частичное закрытие, безубыток и переключатель трейлинга.





Почему бесплатно?

Честно: мы новый продавец, и нам важнее заслужить ваше доверие работающими инструментами, чем маркетингом. Если какой-то из них вам поможет, короткий отзыв на странице продукта — лучшая благодарность: именно он позволяет инструментам оставаться бесплатными.





Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller





Вопросы и пожелания по функциям пишите в комментариях к каждому продукту. Мы читаем всё.