Настал момент для девальвации юаня?

В эти выходные в Китае вышли данные по внешней торговле, которые стали неприятным сюрпризом для рынка. Похоже, главный драйвер мировой торговли перестал быть самым значимым. Судя по отчетам, экспорт из Поднебесной в июле упал на 8,3%, что намного хуже прогнозов (ожидали снижение на 1%). Это самый слабый показатель за последние четыре месяца.

Вспомним, конечно, что аналитики давно говорят о замедлении китайской экономики, и, кроме того, эксперты предполагали возможную девальвацию юаня, потому что падение экспорта сопровождается достаточно слабым внутренним спросом. А импорт в Китай упал в прошлом месяце на 8,1% после снижения на 6,1% месяцем ранее. Внутренний спрос не в состоянии заставить экономику расти прежними темпами, это факт. В воскресенье были опубликованы также данные по ценам производителей. По сравнению с прошлым годом, цены упали на 5,4%, что опять же было самым сильным снижением с 2009 года. Данный показатель падает уже в течение трех лет.

Эксперты рынка ожидают, что скоро мы увидим новые шаги по смягчению денежно-кредитной политики, даже несмотря на то, что с ноября Народный банк Китая уже снижал ставку четыре раза — это очень агрессивное смягчение за последние семь лет.

Разрушающий эффект от падения цен производителей не нужно недооценивать, потому что это свидетельство того, что прибыль производителей снижается, и им приходится наращивать долговую нагрузку. Кстати, как сообщает Reuters, корпоративный долг Китая составляет уже порядка 160% от ВВП, а это почти в два раза больше, чем в США. Проще говоря, мы видим сейчас в Китае настоящую дефляционную катастрофу, которая приведет к росту "плохих" долгов. Хотя что гадать, только в этом году число «плохих» долгов и так выросло на 35%.

Однако, даже на фоне мягкой монетарной политики китайских властей потребительские цены в стране выросли на 1,6%, хотя, по мнению некоторых экономистов, произошло это во многом за счет сильнейшего скачка цен на свинину.

В общем, делаем простой вывод: Китай больше не в состоянии оставаться безучастным к валютным войнам, которые ведутся в мире уже довольно долго. Снижением ставок дело не закончится, власти попытаются решить проблему за счет ослабления нацвалюты. Эта мера сама напрашивается, потому что снижение ставок пока никакого положительного эффекта не приносит.

Еще одна головная боль Китая — ее фондовый рынок, который беспокоит всех уже в течение нескольких месяцев. Связи с экономикой здесь никакой нет. В прошлом месяце было введено огромное количество запретительных мер, чтобы стабилизировать рынок, но даже после этого рынок все равно упал на 13%. Однако, сегодня китайский рынок растет — более чем на 3,5%. Наверняка этот рост не является реакцией на слабые экономические данные, и даже не связан с ожиданием мягкой монетарной политики.