Золото уступает корону доллару?

Рынок золота по-прежнему находится в депрессии. К 16.00 мск августовские фьючерсы стоят 1 090,30 долларов, потеряв в течение сегодняшнего дня 1,20%. Инвесторы ищут альтернативные активы, выходя из золота. В последнее время желтый металл показывает большую нестабильность, и трейдеры вынуждены искать безопасные активы и защиту своих капиталов в других местах.

Цена на золото находится в штиле, начиная с февраля, после двух лет постепенного снижения. В понедельник она достигла минимального за пять лет уровня. Волна продаж была вызвана аномальной активностью в Азии. К вечеру понедельника было зафиксировано 50%-ное таяние прибыли, достигнутой в течение 12-летнего ралли. Напомню, рост начался в 1999 году, и к сентябрю 2011 золото стоило рекордные $2000 за унцию.

Сегодняшняя ситуация напоминает драматическое падение золота во втором квартале 2013 года, когда всего за два апрельских дня металл подешевел почти на $200.

С тех пор золото снижается, даже в условиях, казалось бы, положительных для себя новостей. Когда в первый раз возникли опасения по поводу финансовой стабильности в Греции — в первой половине 2010 года — золото прибавило 13%. В этом году, даже под угрозой выхода Греции из еврозоны, золото еле двигается.

Эксперты говорят, что, возможно, золото в его роли безопасной гавани было заменено долларом США в преддверии роста процентной ставки ФРС.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что хедж-фонды и финансовые менеджеры резко сократили свои ожидания роста цен на золотые фьючерсы на Comex. Золотые запасы крупнейших биржевых фондов снизились в понедельник до уровня сентября 2008 года.

Однако многие аналитики считают, что золото, даже несмотря на обвальное падение, по-прежнему переоценено. Оно все еще относительно дорого по сравнению с 2007 годом, но оно плохо движется в те дни, когда вы ожидаете от него роста.

Главный фактор давления на золото сегодня — это перспектива первого за 10 лет повышения процентной ставки ФРС. Она перевешивает всё, даже фондовые обвалы и перспективы разрушения валютных блоков. Ультранизкие ставки помогли в свое время подтолкнуть золото до рекордного уровня, но их рост сделает драгоценные металлы менее привлекательными: по сравнению с ними подорожает доллар.

То есть, там, где когда-то золото играло ключевую роль, теперь оно должно конкурировать за инвесторов, как и любой другой актив. Желтый металл теряет свою элитарность.

Последние пять лет показывают: золото не всегда может выполнять роль устойчивого хранилища (как в 1990-х) или растущего актива (как в 2000-х). Всего лишь три года назад каждый клиент считал обязательным включить золото в свой портфель. Теперь на это идут только очень опытные клиенты, причем только на долгосрочной основе.