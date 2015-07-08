Видео: Макс Кайзер. Как политики обманывают нас с помощью прогнозов?

Алан Гринспен, американский экономист, в прошлом — глава ФРС, однажды сказал: «Мы не можем делать точных прогнозов. Мы притворяемся, что можем, но на самом деле нам это не под силу». Экономические прогнозы организаций типа МВФ или центробанков – вещь не слишком надёжная, что хорошо показывает пример Греции. Но ведь многие на прогнозах достаточно неплохо зарабатывают.

Похоже на то, что МВФ и экономисты с Уолл-стрит специально не делают правильных прогнозов, говорит Макс Кайзер. Они используют свои «хорошие» прогнозы, чтобы добиться определенных целей — такое было с Грецией, когда кредиторы убедили страну ввести жесткие меры экономии, пообещав рост ВВП к 2012 году на 1,1%, хотя в реальности ВВП страны упал к этому времени на 7%. Ведь вряд ли греческий народ позволил бы правительству своими руками угробить экономику страны.

Ведущие также рассказывают, что Греция — не единственная, кто пострадал от провала проекта евро, потому что немцы пострадали не меньше (их зарплаты не растут уже 14 лет). Во второй части программы Макс Кайзер поговорит с гостем Марком О'Бирн, исполнительным директором брокерской компании GoldCore Ltd., о рынке золота, центробанках и криптовалютах.

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