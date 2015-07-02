Годовой обзор по золоту — только самое интересное

Каждый год Рональд Стоферле и Марк Валек, управляющие фонда Incrementum, публикуют обзор «Мы верим в золото» (In Gold We Trust). Вот краткий пересказ обзора на 2015 год. По словам авторов, обзор в этом году получился объемнее, чем в 2014 году, но в нём рассматриваются почти все возможные темы, связанные с золотом — в том числе есть экономическая теория, история денег и активное обсуждение текущих экономических и политических тенденций.

Несколько последних лет мало радостного было для «золотых» инвесторов. По цене в долларах золото потихоньку сползает вниз и напоминает какое-то глобальное потепление. На практике же боковой тренд золота в долларовом выражении в известной степени — это победа, если учесть сильный рост доллара в прошлом году. В итоге графики золота в других валютах выглядят весьма обнадёживающе. И получается, что рост цены золота в евро и иенах, например, последние полтора года был не таким уж и слабым.

Рональд и Марк говорят, что золото очень хорошо держалось в дефляционной среде, когда многие товары (особенно сырая нефть) упали. Но большинство экономистов постоянно твердит, что основная поддержка золоту приходит от людей, которые видят в нем некое убежище для своих денег — особенно когда на рынке появляется огромный пузырь активов, надутый мягкой денежной политикой. В таком случае иметь страховку никому не повредит.

После последнего мирового финансового кризиса страны накопили очень большие долги. А в качестве залогов большей части этих долгов - безнадёжно переоцененные активы: от недвижимости до акций, а большая часть долга зависит только от веры в то, что правительства смогут и дальше продлевать долг, а валюты будут при этом в безопасности.

Авторы также обсуждают Японию, чей госдолг сейчас в 19 раз больше налоговых сборов. Понятно, что покупатели гособлигаций больше не полагаются на «завлекаловку» с налогообложением со стороны властей, и потому опорой для этого долгового айсберга остаётся только печатный станок центрального банка. А вот чем это заканчивается, мы все знаем — почему-то пока ни разу не было счастливого конца.

Если вам как инвесторам будет интересно, почему нужно покупать золото и хранить его, не обращая внимания на фиктивный «нескончаемый» рост цен на акции, облигации и недвижимость, читайте полный обзор 2015 года «In Gold We Trust». Скорее всего, он даст вам больше ясности.