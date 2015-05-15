Дайджест 11-15 мая: Главные события, от ВВП Европы до возможного дефолта Украины

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Европа показала сильнейший экономический рост с 2011 года, обогнав ВВП США и Великобритании. Остались ли препятствия к росту и каковы они?
- Euronews: Восстановление экономики еврозоны ускорилось в I квартале
- MQL5 Blogs: 5 причин, мешающих развитию экономики Европы
- Deutsche Welle: ВВП еврозоны: ускорение роста обеспечивают рядовые покупатели
- The Savvy: Французская экономика – лидер по росту в Европе
- Московский Комсомолец: Brexit: что будет с Великобританией, если она уйдет из ЕС
- РИА Новости: Политика вымирания. В Еврокомиссии поставили странам Балтии "диагноз"
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Мировые фондовые рынки в мае 2015; Почему Россия обвалила соседние экономики; Пополнение валютных резервов ЦБ
- РИА Новости: Ситуация на мировых фондовых рынках в мае 2015
- Ведомости: Россия обвалила соседние экономики
- Вести Экономика: ЕБРР улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2015 году
- Вести Экономика: Правительство РФ сохранило накопительную систему
- MQL5 Blogs: ЦБ РФ собирается пополнить валютные резервы
- РБК: ЦБ прокомментировал идею Грефа о лимите на страховые выплаты по вкладам
- РИА Новости: ЦБ РФ продлил действие послаблений для банков до 1 октября
- РБК: Минфин предложил министерствам уменьшить запросы на 2016 год
- Коммерсант: Монополии одолевают Минэкономики. Рост их тарифов в 2016 году может ускориться
- Коммерсант: Последний возврат наступает. Амнистия капиталов прошла первое чтение
- Вести Экономика: Британия повысит прямые закупки газа у России на 70%
- РИА Новости: Франция хочет расторгнуть контракт по "Мистралям"
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 15 мая
- Investing.com: Ежемесячный аналитический обзор валютного рынка
- РБК: Рубль резко упал после решения ЦБ возобновить скупку валюты
- РБК: Raiffeisen улучшил прогноз по курсу рубля на конец июня
- РБК Quote: ВТБ24: Рост цен на нефть будет способствовать дальнейшему укреплению российской валюты
Новости сырьевого рынка: Глобальный спрос на золото; Война между членами ОПЕК и теми, кто не входит в картель
- MQL5 Blogs: Золото на подъеме, спасибо слабому доллару и африканским старателям
- MQL5 Blogs: Глобальный спрос на золото снизился в I квартале на 1%
- Вести Экономика: Серебро: максимальный рост с 2013 года
- Вести Экономика: Нефть незначительно дешевеет
- Коммерсант: Нефть дороже спроса. Ее предложение растет и в объеме, и в цене
- РБК: МЭА заявило о начале битвы между ОПЕК и не входящими в картель странами
- MQL5 Blogs: ОПЕК рассердилась на статью в WSJ
Новости компаний: ЕС против России и Китая; Потеря экспорта "Газпрома"; Самые дорогие бренды мира
- Forbes: Самые дорогие бренды мира — 2015: рейтинг Forbes
- Ведомости: Как превратить малый бизнес из ширпотребного в инновационный
- РБК: Госкомпаниям запретят снижать дивиденды решениями правительства
- Ведомости: Банки снижают ставки по рублевым депозитам
- Коммерсант: "Газпром" потерял пятую часть экспорта. Поставки газа в Европу резко снизились
- Deutsche Welle: ЕC расследует обвинения против России и Китая в демпинге стальной продукции
- РБК: Итальянские традиции: как превратить семейное дело в бизнес на $2,1 млрд
- Forbes: Роман Авдеев заинтересовался покупкой 75% «Уралсиба»
- Вести Экономика: Цукерберг, Wi-Fi-самолеты и скандал с Internet.org
- Коммерсант: «Мы, конечно, не умираем, хотя в декабре было такое ощущение»
- Forbes: Верфи Алекперова: владелец «Лукойла» вкладывает в строительство элитных яхт
В мире: Возможный дефолт в Украине; Продолжение греческой драмы; Японский фондовый рынок и что за ним стоит
- Вести Экономика: Украина. Три недели до дефолта
- Deutsche Welle: К маю 2015 в ФРГ прошло больше забастовок, чем за весь 2014 год
- Коммерсант: МВФ не выдержал крена влево. Фонд покидает главный экономист Оливье Бланшар
- MQL5 Blogs: Греция заплатила 750 млн евро в МВФ, сняв их со своего буферного счета там же
- Deutsche Welle: Афины: ни новых выборов, ни референдума о реформах, ни второй валюты
- MQL5 Blogs: $179 млн за Пикассо доказывают: программа QE работает
- Вести Экономика: Бывший австралийский лидер: мы увидим две Азии
- MQL5 Blogs: Что стоит за японским фондовым ростом?
- Вести Экономика: Китай инвестирует в Бразилию $50 млрд
- Вести Экономика: Китай в числе лидеров по зарубежным инвестициям