Дайджест 11-15 мая: Главные события, от ВВП Европы до возможного дефолта Украины

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Европа показала сильнейший экономический рост с 2011 года, обогнав ВВП США и Великобритании. Остались ли препятствия к росту и каковы они?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Мировые фондовые рынки в мае 2015; Почему Россия обвалила соседние экономики; Пополнение валютных резервов ЦБ



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Глобальный спрос на золото; Война между членами ОПЕК и теми, кто не входит в картель



Новости компаний: ЕС против России и Китая; Потеря экспорта "Газпрома"; Самые дорогие бренды мира

