Дайджест 11-15 мая: Главные события, от ВВП Европы до возможного дефолта Украины
Аналитика и прогнозы

Дайджест 11-15 мая: Главные события, от ВВП Европы до возможного дефолта Украины

15 мая 2015, 10:33
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Европа показала сильнейший экономический рост с 2011 года, обогнав ВВП США и Великобритании. Остались ли препятствия к росту и каковы они?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Мировые фондовые рынки в мае 2015; Почему Россия обвалила соседние экономики; Пополнение валютных резервов ЦБ

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Глобальный спрос на золото; Война между членами ОПЕК и теми, кто не входит в картель

Новости компаний: ЕС против России и Китая; Потеря экспорта "Газпрома"; Самые дорогие бренды мира

В мире: Возможный дефолт в Украине; Продолжение греческой драмы; Японский фондовый рынок и что за ним стоит

#новости экономики, еженедельный дайджест, ОПЕК, дефолт Украины, ВВП Европы