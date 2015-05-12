ОПЕК рассердилась на статью в WSJ

Во вторник ОПЕК выступила с опровержением репортажа, опубликованного вчера в Wall Street Jounal. В статье говорилось, что картель может рассмотреть возвращение лимитов на производство нефти и что в ближайшие 10 лет ОПЕК не предвидит возможностей для роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.
Пресс-служба
ОПЕК, которая крайне редко реагирует
на публикации в прессе, выступила сегодня
нехарактерно для себя. В сообщении
картеля говорится, что «ОПЕК задается
вопросом о фактологической аккуратности
статьи» и подчеркивается, что «эти и
другие заявления, сделанные в статье
WSJ, не имеют под собой
никаких оснований».
В статье (со ссылкой на стратегический отчет ОПЕК) говорилось, что оптимистичный сценарий картеля предусматривает цену в $75 за баррель к 2025 году. В случае реализации пессимистичного сценария в статье озвучивалась цена ниже $ 40. Согласно репортажу, ОПЕК обсуждает возвращение к системе квот на производство (от которой отказались еще в 2011 году, после того, как не смогли договориться по каждому члену сообщества).
Комментарий
ОПЕК: «Статья не только содержит
многочисленные неточности, но и большая
часть материала не снабжена сколь-нибудь
достоверными ссылками, не упоминаются
документы, которые секретариат ОПЕК
постоянно разрабатывает в сотрудничестве
со своими странами-участниками».
Сегодня в статью были внесены изменения: она дополнена кратким комментарием.