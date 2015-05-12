ОПЕК рассердилась на статью в WSJ

Во вторник ОПЕК выступила с опровержением репортажа, опубликованного вчера в Wall Street Jounal. В статье говорилось, что картель может рассмотреть возвращение лимитов на производство нефти и что в ближайшие 10 лет ОПЕК не предвидит возможностей для роста цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Пресс-служба ОПЕК, которая крайне редко реагирует на публикации в прессе, выступила сегодня нехарактерно для себя. В сообщении картеля говорится, что «ОПЕК задается вопросом о фактологической аккуратности статьи» и подчеркивается, что «эти и другие заявления, сделанные в статье WSJ, не имеют под собой никаких оснований».



В статье (со ссылкой на стратегический отчет ОПЕК) говорилось, что оптимистичный сценарий картеля предусматривает цену в $75 за баррель к 2025 году. В случае реализации пессимистичного сценария в статье озвучивалась цена ниже $ 40. Согласно репортажу, ОПЕК обсуждает возвращение к системе квот на производство (от которой отказались еще в 2011 году, после того, как не смогли договориться по каждому члену сообщества).

Комментарий ОПЕК: «Статья не только содержит многочисленные неточности, но и большая часть материала не снабжена сколь-нибудь достоверными ссылками, не упоминаются документы, которые секретариат ОПЕК постоянно разрабатывает в сотрудничестве со своими странами-участниками».



Сегодня в статью были внесены изменения: она дополнена кратким комментарием.

