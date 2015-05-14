ЦБ РФ собирается пополнить валютные резервы

В четверг Банк России заявил, что хочет начать покупать до 200 млн долларов ежедневно для пополнения своих валютных резервов. Центробанк, который осенью продал миллиарды долларов для поддержки рубля, собирается покупать $100 – 200 млн в день. По словам представителей регулятора, этот шаг не направлен на то, чтобы повлиять на курс рубля.

В ответ на обнародование этих планов, USDRUB подросла: к 16.46 мск пара торгуется на уровне 49,989. Между тем, вчера на фоне упавшего американца, рубль впервые в этом году переходил отметку в 48 рублей за доллар.



Центробанк сообщает, что собирается покупать валюту равномерно во время торгов. Объемы закупок, возможно, будут варьироваться в зависимости от ситуации на валютном рынке. Перед тем, как отпустить рубль в свободное плавание в ноябре, центробанк пытался защитить его от резкого удешевления, продавая валюту из международных резервов России. В итоге резервы сократились до $385 млрд долларов к началу 2015 года. Годом ранее они оценивались в $510 млрд.



