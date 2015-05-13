$179 млн за Пикассо доказывают: программа QE работает

Пикассо снова в моде. Картина художника «Les Femmes d'Agler» установила новый исторический рекорд: в понедельник она ушла с аукциона Christie's за 179 млн долларов. Всего в понедельник на Christie's были проданы произведения импрессионистов и современных художников на сумму $706 млн. Результаты показывают, что инвестиции в искусство — равно как и программы количественного смягчения от центробанков — прекрасно себя чувствуют.

В понедельник на Christie's были выставлены лоты как на подбор, высококачественные произведения. Главный соперник аукционного дома, Sotheby's, по ощущениям, уже проигрывает — и это еще до того, как начнутся регулярные продажи картин импрессионистов и произведений современного искусства на Christie's!

Sotheby's, предмет активного инвестирования, на прошлой неделе продал произведений искусства на $368 млн. В отличие от современного искусства, в котором традиционно в последнее время доминировал Christie's, Sotheby's был традиционно силен в продажах импрессионистских произведений. Но теперь он отодвигается на задний план.

Christie's анонсировала в четверг отдельный аукцион по импрессионистам, хотя аукцион в понедельник, на котором был продан пресловутый Пикассо, скорее всего, включал в себя его лучшие лоты на сегодняшний момент.

Всё говорит о том, что произведения искусства, как и все остальные активы, продолжают бить новые рекорды (просто сравните с фондовыми рынками развитого мира). Самое простое объяснение этого факта — смягчение монетарной политики большинством мировых центробанков. Хотя доходность облигаций в последнее время демонстрирует признаки неумеренного роста, склонность регуляторов к количественному смягчению продолжается. Это делает деньги дешевыми и, соответственно, толкает цены вверх, и нет никакой разницы, что за эти деньги покупать — Пикассо или акции Apple.

Кстати, в случае с картиной-рекордсменом Пикассо мы видим доказуемую финансовую отдачу, которую отлично можно посчитать. В ноябре 1997 года она была продана на Christie за $31,9 млн. Проведем нехитрые расчеты — и увидим прибыль примерно на 10% годовых за прошедшие 18 лет.