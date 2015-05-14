Золото на подъеме, спасибо слабому доллару и африканским старателям

Золото в мажоре: неожиданно слабая американская статистика сбила доллар до четырехмесячных минимумов против корзины валют, и теперь драгоценный металл на коне, поскольку становится привлекательным и безопасным активом- «убежищем». К 11.06 мск июньский фьючерс на золото стоит 1 215,00 долларов. Резкий взлет состоялся во время американской сессии, сразу же после поступления данных о розничных продажах в США. Золото буквально в течение двух часов подпрыгнуло до психологически важной отметки в $1200 и неоднократно переходило за эту границу вверх.



Хьюи Ли, аналитик Phillip Futures, говорит: «Мы считаем, что руки у ФРС сегодня связаны. Это поддерживает цены на золото».

И действительно, слабая статистика из США поступает — одна за другой цифры показывают замедление экономического роста, а ФРС ранее заявляла, что повысит ставки только когда увидит стопроцентные гарантии укрепления экономики. Задержка роста процентной ставки регулятора идет на руку золоту.

Есть и еще несколько менее важных, но все же значимых факторов роста цен на золотые фьючерсы. К примеру, образовалась перспектива срыва поставок желтого металла из Южной Африки. Ассоциация южноафриканских горняков и строителей (AMCU) требует как минимум двукратного увеличения заработной платы для работников золотодобывающей промышленности. Аналогичная акция для платинодобывающей сферы закончилась в ЮАР пятимесячной забастовкой горняков.



