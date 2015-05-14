Золото на подъеме, спасибо слабому доллару и африканским старателям

Золото
в мажоре: неожиданно слабая американская
статистика сбила доллар до четырехмесячных
минимумов против корзины валют, и теперь
драгоценный металл на коне, поскольку
становится привлекательным и безопасным
активом- «убежищем». К 11.06 мск июньский
фьючерс на золото стоит 1 215,00 долларов.
Резкий взлет состоялся во время
американской сессии, сразу же после
поступления данных о розничных продажах
в США. Золото буквально в течение двух
часов подпрыгнуло до психологически
важной отметки в $1200 и
неоднократно переходило за эту границу вверх.
Хьюи Ли, аналитик Phillip Futures, говорит: «Мы считаем, что руки у ФРС сегодня связаны. Это поддерживает цены на золото».
И действительно, слабая статистика из США поступает — одна за другой цифры показывают замедление экономического роста, а ФРС ранее заявляла, что повысит ставки только когда увидит стопроцентные гарантии укрепления экономики. Задержка роста процентной ставки регулятора идет на руку золоту.
Есть и еще несколько менее важных, но все же значимых факторов роста цен на золотые фьючерсы. К примеру, образовалась перспектива срыва поставок желтого металла из Южной Африки. Ассоциация южноафриканских горняков и строителей (AMCU) требует как минимум двукратного увеличения заработной платы для работников золотодобывающей промышленности. Аналогичная акция для платинодобывающей сферы закончилась в ЮАР пятимесячной забастовкой горняков.