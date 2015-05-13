5 причин, мешающих развитию экономики Европы

Сниженные возможности

. Годы низких инвестиций во всех сферах, как в коммерческой деятельности, так и в государственных проектах, оставили еврозону с устаревшей инфраструктурой и давно не обновлявшимся оборудованием. Это тормозит способность к росту производства в ближайшие годы. Официальным решением проблемы объявлен запуск инвестиционного плана для Европы, с помощью которого политики надеются стимулировать бизнес и решить некоторые инфраструктурные проблемы. Но даже если этот план сработает, то на разгон экономики потребуется время.