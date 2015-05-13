5 причин, мешающих развитию экономики Европы

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Рост экономики еврозоны усилился в I квартале: впервые с 2011 года единый валютный блок обогнал по росту ВВП Америку и Британию. Пока 2015 год выглядит как начало долгожданного восстановления после мирового финансового кризиса, долгового и банковского кризиса в регионе. Но среднесрочные перспективы совсем не радужные.
The Wall Street Journal
перечисляет 5 препятствий
для сильного и устойчивого роста
еврозоны.
- Высокая долговая нагрузка. Несмотря на полтора десятилетия жесткой экономии, госдолг многих стран продолжает расти и доходит до рекорных уровней. Шесть из десяти самых закредитованных стран мира принадлежат к еврозоне. Это касается не только правительств, но и бизнеса, и потребительского сектора.
- Высокий уровень безработицы. По заявлению Европейской Комиссии, в течение длительного времени остается недопустимо высоким уровень безработицы. Да, краткосрочное расширение экономики приводит к созданию новых рабочих мест. Однако реформы, направленные на рост гибкости рынка труда и снижения безработицы в долгосрочной перспективе, пока непосредственно ведут лишь к росту увольнений. Этот факт ярко демонстрируется, например, Италией.
- Сниженные возможности. Годы низких инвестиций во всех сферах, как в коммерческой деятельности, так и в государственных проектах, оставили еврозону с устаревшей инфраструктурой и давно не обновлявшимся оборудованием. Это тормозит способность к росту производства в ближайшие годы. Официальным решением проблемы объявлен запуск инвестиционного плана для Европы, с помощью которого политики надеются стимулировать бизнес и решить некоторые инфраструктурные проблемы. Но даже если этот план сработает, то на разгон экономики потребуется время.
- Старение рабочей силы. Краткосрочная проблема еврозоны — трудоустройство всех безработных. Но в долгосрочной перспективе проблема будет обратной: найти сотрудников на пустые рабочие места. Европа стареет. Рождаемость падает (в частности, в Германии), и количество трудоспособного населения медленно, но верно и неуклонно сокращается.
- Горячие точки. Противостояние между Грецией и ее кредиторами, возможно, закончится объявлением дефолта или, что еще хуже, выходом страны из еврозоны. Испорченные отношения Европы с Россией, в том числе взаимные санкции, тоже препятствуют торговле и развитию экономики. События в Северной Африке и на Ближнем Востоке тоже не добавляют стабильности в жизнь Европы.