Глобальный спрос на золото снизился в I квартале на 1%

В первом квартале глобальный спрос на золото снизился на 1%, согласно отчету Всемирного Золотого Совета. 10%-ное падение спроса на ювелирные изделия в Китае перевесило все остальные факторы: и рост покупки в Индии, и растущие аппетиты на инвестирование в золото среди западных инвесторов.

Снижение интереса к ювелирным изделиям в Поднебесной Совет связывает с неопределенностью в движениях цен, с усилением фондового рынка Китая и одновременно — страхов на тему замедления роста китайской экономики.

Глава исследований рынка Всемирного Золотого Совета, Алистер Хьюит, сказал: «Безудержный рост фондового рынка явно отвлек внимание инвесторов от золота».



Но несмотря на это, Китай все же стал крупнейшим в мире потребителем золотых ювелирных изделий, монет и слитков в течение первого квартала: здесь осело 272,9 тонны желтого металла.

Индия, которая исторически была покупателем золота номер один в мире, показала 22%-ный рост спроса на ювелирные изделия в I квартале. А вот спрос на слитки и монеты здесь упал на 6%. В прошлом году рынок отменил официальные ограничения на импорт, в числе которых значилось правило, что 20% импортируемого золота должно было быть реэкспортировано. «Мы видим хороший процент роста, но, вероятно, мы просто возвращаемся к нормальной обстановке после волатильности, которая началась после введения ограничительной политки с ее правилом 80:20», — сказал Хьюитт.

Глобальный спрос на ювелирные изделия (который является очень крупным сегментом общего спроса на золото) снизился на 3%. Потребление снизилось в Гонконге, на Ближнем Востоке, в Турции и в России.

Инвестиционный спрос вырос на 4%. Потребность центробанков в золоте практически не изменилась и осталась на уровне 119,4 тонны.