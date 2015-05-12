Греция заплатила 750 млн евро в МВФ, сняв их со своего буферного счета там же

Греция была вынуждена обратиться к своему счету в Международном Валютном Фонде, чтобы в срок совершить платеж в этот же фонд. Министерство финансов воспользовалось 650 миллионами евро, лежавшими на счете Греции, чтобы с их помощью погасить очередные 750 млн в МВФ. Фонд дал разрешение на вывод средств на основании «чрезвычайной ситуации», — по словам одного из греческих чиновников.

В соответствии с правилами МВФ, все государства, участвующие в этой организации, должны сформировать в фонде буферный счет на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (к примеру, внезапного падения валютных курсов). К этим счетам страны обращаются крайне редко. Однако на этот раз без снятия дополнительных средств правительство не было бы в состоянии погасить кредитный взнос сегодня и выплатить бюджетникам зарплат почти на 1 млрд евро в среду.



«Правительство имеет все права на использование денег с так называемого буферного счета», — заявил чиновник, пожелавший остаться неназванным, в интервью британской Financial Times.

Представители греческого регулятора прокомментировали, что вывод средств с резервного счета — ситуация необычная, но не беспрецедентная. Они добавили, что не назначено никакого конкретного срока восполнения образовавшейся прорехи в буферном счете, но власти надеются постепенно закрыть этот дефицит в течение ближайших месяцев.

Кризис ликвидности в Греции усилился за последние три месяца после того, как на местных выборах победила левая партия Syriza. Новое правительство отказывается осуществлять непопулярные реформы, не собирается экономить бюджетные средства и реализовывает налоговую амнистию, не проконсультировавшись с международными кредиторами.

Сильное сокращение расходов и фактическая экспроприация денежных резервов госпредприятий позволяло греческому правительству до сих пор выплачивать пенсии и зарплаты, а главное — в срок погашать ежемесячные платежи по кредитам в МВФ.

Однако в мае деньги у правительства, видимо, все-таки закончится, несмотря на последние отчаянные усилия убедить муниципалитеты и фонды социального обеспечения поделиться своими денежными запасами и профинансировать правительство примерно на 1 млрд евро.

Министр финансов страны, Янис Варуфакис, заявил во вторник после встречи министров финансов еврозоны: «Вопрос ликвидности — страшная проблема. Сроки? Мы ориентируемся на ближайшие две недели».

Греция пытается убедить своих кредиторов выдать ей оставшиеся от запланированной программы спасения 7,2 млрд евро (всего программа предусматривала 172 млрд евро). Взамен страна обещает взять на себя обязательство реализовать экономические реформы. Переговоры черепашьим темпом двигаются к успеху, но камень преткновения — пенсионная реформа и изменения в трудовом законодательстве, на которые, по словам правительства, партия Syriza не имеет права.



