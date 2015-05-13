Что стоит за японским фондовым ростом?

В финансовом мире столько говорили о росте европейских акций после начала программы QE, что все легко упустили из виду другой важный факт. Японские акции превзошли своих европейских коллег. С начала года Nikkei вырос на 13,7% по сравнению с 8% роста Stoxx Europe 600. Отдел фондовых стратегий банка Credit Suisse предполагает цель для Nikkei 225 к концу года в 22 000 пункта. Это составит еще 14% от тех 19292 пунктов, которые мы наблюдали в начале мая.

Валюта? Как бы не так

Первое, что приходит на ум большинству инвесторов, когда они слышат о росте японского фондового рынка, - это экспортный бум, искусственно вызванный удешевлением валюты. Но почему-то никто не обращает внимания на то, что объемы японского экспорта фактически сократились на 8% с 2012 года. Однако в стоимостном выражении экспорт вырос на 11%. Эти цифры показывают, что цены, которые компании устанавливают на свои товары, актуальны в долларах, а не в иене.

Это знак того, что они больше озабочены реальной прибылью, нежели просто пользуются удешевлением валюты для получения своей доли на рынке.

Деньги, которые работают

Японские компании все чаще задействуют деньги со своих балансов, используя их либо для выкупа акций иностранных компаний, либо для обратного выкупа собственных бумаг. Приведем два ярких примера. Японский производитель алкоголя, Suntory Holdings, в 2014 году заплатила 16 млрд долларов за ценные бумаги Beam Inc, и теперь знаменитый американский виски Jeam Beam принадлежит японцам.

Оператор сети универмагов Marui в феврале 2015 года объявила обратный выкуп 5,84% своих акций, около 12% из которых было изъято из обращения.

Акционеры, которым принадлежат бумаги японских компаний, благодарят за приятные для себя сдвиги рынка Синдзо Абе. Японский премьер-министр в 2014 году начал структурную реформу. Воодушевленные ее целями 180 компаний подписали кодекс корпоративного управления. Этот кодекс предусматривает более плотное взаимодействие с акционерами и назначение независимых директоров. Отдельные инициативы призывают институциональных инвесторов применять практические и инновационные подходы в компаниях, которые становятся объектами их вложений.

И они применяют! Государственный Пенсионный Инвестиционный Фонд вложил часть из своих $1,09 трлн в рамках «дружественных активных инвестиций» в компанию Taiyo Pacific, которая, на минуточку, котируется в индексе JPX-Nikkei 400. Кстати, этот своеобразный «индекс эффективности» выбирает фирмы не только по объему рыночной капитализации, но и по соотношению прибыли и рентабельности собственного капитала. Шаги Государственного Пенсионного Инвестиционного Фонда и создание нескольких независимых ETF, которые отслеживают этот индекс, побуждает все больше фирм сосредоточиться на показателях рентабельности собственного капитала.

Благоприятные условия для роста цены акций

Отдел Credit Suisse по японским рынкам ожидает, что базовые оклады штатных сотрудников на рынке труда Страны Восходящего Солнца вырастут на 0,5 — 0,6% в 2015 финансовом году. Но в целом затраты на рабочую силу, на самом деле, падают. Это происходит потому что компании все чаще отдают предпочтение сотрудникам, нанимаемым на неполный рабочий день: их заработная плата составляет всего 29% от того, что зарабатывают фултаймеры. Парт-таймеры сейчас составляют 23% — внушительную часть от общего объема японских работников. Более дорогие, ранее нанятые работники потихоньку выходят на пенсию, еще существеннее снижая общие затраты на рабочую силу.

Наконец, экономисты ждут еще одного раунда стимулирования от Банка Японии, особенно с учетом того, что центробанк вряд ли достигнет естественным путем своего целевого уровня инфляции в 2%. Сейчас большую часть инфляции в стране обеспечивает импорт, но благодаря снижению цены на нефть базовая инфляция в 2015 г составит всего 0,5% (по оценкам большинства экспертов).





В связи со всем вышеперечисленным, есть смысл обратить внимание на акции японских компаний, которые участвуют в выкупе акций, назначают независимых директоров и активно пробивают себе путь на рынке.





