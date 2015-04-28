Лондонские трейдеры не хотят прозрачности на рынке золота

В марте 2015 года произошла, пожалуй, самая важная реформа на рынке золота, которая меняет все привычные механизмы работы этого рынка. Чтобы продолжить развитие сектора, необходимо добиться более высокой прозрачности в сделках и статистике. Однако пока «золотые» трейдеры не хотят переходить от внебиржевых сделок к биржевым операциям, потому что это неизменно приведет к увеличению расходов и снижению ликвидности.

Вчера лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) заявила, что по ее просьбе агентство Ernst & Young проведет исследование рынка и даст рекомендации о том, как его развивать, в том числе посоветует, как грамотнее переместить внебиржевые сделки на биржу. Главный исполнительный директор LBMA Руф Кроуэлл, конечно, сам не верит в какие-то фантастические результаты исследования, и утверждает, что такие изменения вряд ли вообще возможны. Но возможность возвращения к более частой публикации данных по сделкам, форвардным ставкам и форвардной кривой не исключает. К слову, Всемирный совет по золоту еще в феврале начал опрашивать банкиров и трейдеров на тему перемещения всех сделок в биржевое поле, сообщает Bloomberg.

Надо сказать, что в Нью-Йорке, Сингапуре и Шанхае все сделки происходят через биржи, а в Лондоне вся система торговли золотом опирается на банки и другие компании. Таким образом государство минимизирует риски и имеет возможность управлять ими. Прежде, до марта этого года, на рынке действовала т.н. система London Gold Fix - ценообразование, когда дважды в день устанавливалась некая средняя цена, а руководила процессом компания London Gold Market Fixing Ltd. Такая схема «работала» с 1919 года и она позволяла устанавливать цену золота всего четырем участникам, что, естественно, давало возможность проводить необходимые манипуляции. Теперь на смену этой системе пришел специальный аукцион, к которому допущено гораздо большее количество участников.

Эксперты сомневаются, что Ernst & Young порекомендует перенести бизнес в биржевое поле, ведь это приведет к увеличению расходов на внебиржевых клиентов и уменьшит ликвидность. "Мы также видели много изменений, происходящих на рынке. В последнее время рынку необходимо намного больше внимания от LBMA", - считают они.

В прошлом году торговля золотом в Лондоне и так сильно изменилась, когда были введены контрольные показатели, а законодатели настояли на ужесточении контроля за банками, занимающимися сырьем. В июне этого года рекомендации по функционированию товарных рынков даст Банк Англии, а Ernst & Young как раз огласит свои выводы. Сейчас LBMA публикует только отчеты о ежемесячных объемах чистых операций по золоту и серебру между членами клиринговой ассоциации. Но ведь рынок огромен. По данным LBMA, объем ежедневных сделок в марте по золоту составлял $22,1 млрд, по серебру – $2,4 млрд.

Трейдеры сами рады были бы возвращению к привычным публикациям данных, но последнее слово останется за регулятором.