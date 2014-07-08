Прогнозисты сели в лужу: промышленное производство в Британии снизилось

Форварды мировой аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ошиблись в своих расчетах: майский объем промышленного производства в Британии, вопреки их предсказаниям, снизился на 0,7%, а не вырос на 0,3% по сравнению с апрельскими показателями. Подъем по сравнению с маем 2013 года тоже оказался медленнее, чем было спрогнозировано: всего на 2,3%, а вовсе не на 3,2%.

Если смотреть по отраслям, то по сравнению с апрелем упало производство продуктов питания, напитков и табачной продукции, электрооборудования, снизился рост производства в обрабатывающей промышленности.

Но не везде всё так плохо: в мае подросло производство электроэнергии по сравнению с апрелем (зато снизилось почти на 6% относительно мая прошлого года), увеличилась добыча нефти и газа, выработка других полезных ископаемых. Британцы стали шить больше одежды (ее производство подскочило на 4,7%).