Нефть Brent подорожала до $48 за баррель

В четверг утром на торгах фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до отметки $48,06 за баррель. Нефть дорожает на данных о снижении запасов и сокращении добычи в США — вчера после публикации отчетов цена на баррель Brent почти дошла до $50, WTI – до $46,91. Сегодня WTI торгуется около $44,92 за баррель.

По данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,92 млн баррелей (эксперты ожидали снижения на 1,25 млн баррелей). При этом запасы бензина в стране выросли на 1,37 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 2,09 млн баррелей. Добыча американской нефти уменьшилась на 19 тыс. баррелей в сутки - до 9,14 млн баррелей в сутки.

Эксперты говорят, что спрос на нефть будет снижаться со стороны нефтеперерабатывающих предприятий США, потому что они традиционно сокращают операции в сентябре, чтобы провести техобслуживание после летнего автомобильного сезона.

Цены на нефть сейчас более чем на 25% ниже пикового уровня 2015 года, который отметили в июне. "Все факторы, способствовавшие падению цен на нефть, сохраняются, - говорит аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс. - Цены на нефть остаются в узком диапазоне, рынку необходимы сигналы существенного сокращения добычи".