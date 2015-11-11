Безработица в Великобритании снизилась до уровней 2008 года

Сегодня днем были опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, согласно которым уровень безработицы в третьем квартале снизился до 5,3%, а это уровни 2008 года. Об этом сообщило Национальное статистическое управление страны. Кварталом ранее показатель составлял 5,6%, в прошлом году – 6%.

Число работающих британцев в предыдущем квартале составило 31,21 млн человек, что на 177 тыс. больше, чем во втором квартале. Однако, средний уровень заработной платы с учетом премий в сентябре остался на уровне 3%, хотя аналитики ждали роста на 3,2%.

Количество заявок на пособия по безработице в октябре выросло до 3,3 тыс. с прежних 0,5 тыс. (было пересмотрено с 4,6 тыс.), но показатель оказался больше, чем ожидалось — эксперты думали, что число заявок вырастет только на 1,5 тыс. В Великобритании снизилось число безработных - до 1,75 млн.

Фунт отреагировал на отчеты позитивно, пара GBP/USD торговалась к 16:40 мск на уровне 1,518 (+0,4%).