Данные по ВВП США во втором квартале вновь пересмотрели

Согласно последним, уже окончательным данным, реальный рост ВВП в США во втором квартале превысил 3,9%, тогда как аналитики ожидали увидеть показатель на уровне 3,7%. Министерство торговли США сначала сообщал, что ВВП страны вырос в прошлом квартале на 2,3%, затем показатель пересмотрели и сошлись на мнении, что рост составил 3,7%. К слову, в первом квартале этого года ВВП показал рост всего на 0,6%.

В то же время реальный рост потребительских расходов в стране ускорился до 3,6%. Этот показатель также вырос, прежние подсчеты давали данные о 2,9%, затем — 3,1%-ном росте. В первом квартале — 1,8%.

В конце октября выйдет первая оценка по ВВП США за третий квартал (29 октября).

После выхода отчета пара EUR/USD резко обвалилась — с отметки 1,1154 до 1,1127, однако сразу же вернулась к росту — к 16:13 мск пара торговалась на уровне 1,1158.

