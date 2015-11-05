Вероятность выхода Британии из Евросоюза растет

На сегодняшний день проведение референдума в Британии о выходе из ЕС уже не просто предвыборное обещание, а реальная перспектива. О проведении такого референдума этой весной объявила королева Британии Елизавета II, обозначив крайний его срок конец 2017 года.

Эксперты отмечают, что для такого решения есть ряд причин, одной из которых выступает острая проблема роста мигрантов, которую ЕС никак не может решить. К тому же Британия уверена в стабильном росте своей экономики, которая укрепляется уже 11 кварталов подряд. Такая позитивная динамика объясняется влиянием ряда факторов, в числе которых низкая стоимость нефти и слабая инфляция. Помимо этого в Королевстве наблюдается хорошая ситуация с рынком труда. Все это подпитывает уверенность властей Британии о целесообразности выхода из Евросоюза и нежелании «вытягивать» проблемные страны за счет своей экономики.

По словам аналитиков Verum Option, руководство европейского сообщества довольно серьезно относится к варианту выхода Британии из ЕС и намерено рассмотреть этот вопрос уже на декабрьском заседании Евросовета.

Противником выхода Британии из ЕС выступают США. Американские власти даже выдвинули ультиматум, сообщив, что в случае такого шага Королевства Штаты введут для Британии менее выгодные торговые тарифы. А это очень серьезное заявление, поскольку Америка является главным экспортным рынком Британии после ЕС. Но решение будет приниматься не британским правительством, а гражданами государства, для которых словесные интервенции американцев не так уж и важны.



