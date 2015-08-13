EUR/USD: Американские отчеты немного приободрили доллар

Согласно последним отчетам Министерства труда США, число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 274 тыс., тогда как аналитики ожидали, что будет только 270 тыс. заявок. Кроме того, показатель предыдущей недели был пересмотрен — тогда было подано 269 тыс. заявок, а не 270 тыс., как сообщалось ранее.

По факту низкое число увольнений означает, что работодателей в принципе устраивает объем их штата, потому что внутренний спрос в США компенсирует слабость международных рынков. "С февраля число первичных заявок не превышало 300 тыс., и с тех пор мы видели немало сигналов ускорения роста экономики США, которая в целом игнорирует то, что происходит за рубежом", - говорит старший экономист BMO Capital Markets Дженнифер Ли.

Однако, количество американцев, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 15 тыс. - до 2,273 млн человек.

Что касается других отчетов из США, то сегодня еще вышел индекс цен на экспорт — он снизился на 0,2% (вместо ожидаемых -0,3%), а индекс цен на импорт снизился на 0,9% (вместо ожидаемых -1,1%). Базовый индекс розничных продаж в июле остался на прежнем уровне — 0,4%, а показатель июня пересмотрен с -0,1% до 0,4%. Объем розничных продаж в США в прошлом месяце вырос на 0,6% - немного лучше, чем прогнозировали эксперты.

К 16:23 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1098 (-0,54%), американские данные немного поддержали курс доллара.