Инфляция в еврозоне — на двухлетнем минимуме, автопром просел

Инфляция в еврозоне обновила двухлетний минимум, и это уже привело к очередному крутому пике единой валюты. Сегодня вышла статистика о том, что потребительские цены в еврозоне повысились на 0,3%. Это соответствует средним оценкам аналитиков и совершенно не прибавляет радости руководству ЕЦБ, которое сейчас делает всё, чтобы разогнать инфляцию в стране до целевых уровней. Однако тем временем европейские акции немного поднялись с пятинедельного минимума, потому что инвесторы оживились на заявлениях ЕЦБ о новых стимулах. Europe Stoxx 600 прибавил 0,6%.



Royal Bank of Scotland прибавил 3,6% на хороших прогнозах. 2,9% прибавил банк Ireland Plc на том, что в Ирландии вырастают цены.

Marks&Spencer Group Plc, крупнейший британский продавец одежды, скользнул вниз на 2,2% до 40,61 фунта. Это самая низкая цена на акциии компании с 2013 года.

Хуже всех себя вел автопром, который показал самые пессимистичные результаты среди всех 19 групп, входящих в индекс Stoxx 600. Renault SA потеряла 2,7%, Peugeot Citroen снизилась на 2,2%, Volkswagen ZG потеряла 0,9%.

«ЕЦБ уже много сделал, чтобы стимулировать экономическую деятельность в Европе», - заявляет Тейс Кнутсен, директор по инвестициям в частном банке Saxo A/S (Хеллеруп, Дания). - «На этой неделе мы будем искать в высказываниях руководства ЕЦБ больше деталей относительно программы европейского TLTRO”.