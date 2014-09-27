Британские власти пытаются навести порядок на FOREX

На прошедшей неделе британские регуляторы провели встречи с представителями шести крупнейших мировых банков. Обсуждались вопросы, связанные с продолжительным расследованием крупных махинаций на рынке FOREX. Предварительные переговоры по урегулированию велись с руководством и юристами американских банков Citigroup и J.P.Morgan, британских Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC, а также швейцарского UBS, по информации людей, знакомых с вопросом.

Представители британских властей уведомили представителей банков, что цель регулятора состоит в достижении договоренностей в течение восьми недель. Банкиры предупреждены о том, что штрафы за нечистую игру, наложенные на каждую из перечисленных компаний, будут серьезно превышать, например, тот 21 миллион долларов, который UBS заплатил в 2012 году за махинации с процентной ставкой.



И банки, и регулятор стремится максимально быстро разобраться с этой ситуацией: никому не хочется долгих лет юридических и политических пререканий и финансовой неуверенности. Однако в этих переговорах не участвовали американские власти, которые между тем проводят свои собственные расследования. Всё менее вероятно, что США и Великобритания будут проводить совместные всеотраслевые действия. Так что вполне возможно, что ситуация затянется далеко за границу 2015 года.

Представители банков, разумеется, хотят, чтобы было достигнуто совместное урегулирование с участием и Британии, и США. Это помогло бы избежать ситуации, когда штрафы капают в течение нескольких лет подряд из разных источников.

«Мы должны извлечь уроки из ситуации и двигаться дальше», - заявило неуказанное высшее должностное лицо одного из провинившихся банков.

Напомню, расследование ситуации на рынке FOREX началось весной 2013 года, и первоначально было направлено на выяснение того, действительно ли трейдеры из крупнейших банков мира сговорились между собой и координировали действия, чтобы управлять ситуацией на валютном рынке. Однако со временем акцент в расследовании сместился на трейдеров, потенциально обманывающих клиентов, и на общем недостатке внутреннего регулирования, а не на усилиях банков подстроить рынки под свои собственные нужды.

Каждый из банков провел внутреннее расследование по вопросу обмана клиентов: приблизительно дюжина кредиторов уволила или временно отстранила от работы приблизительно три десятка высших должностных лиц, главным образом ответственных за трейдинг.