Европейские индексы снова падают после слабой немецкой макростатистики

Сегодня утром европейские индексы дружно ползли вверх на оптимизме банковской сферы: ЕЦБ объявил, что большинство крупных кредиторов региона прошли стресс-тесты ЕЦБ и имеют все шансы пережить кризис, если таковой наступит. Однако чуть позже (в 12.00 мск) данные по немецкой деловой уверенности показали снижение до 22-месячного минимума, ниже ожиданий рынка.

Представители института IFO заявили: «Перспектива для немецкой экономики снова ухудшилась».

Упали сразу все основные европейские индексы: сводный базовый индикатор Europe Stoxx 600 потерял 0,53%; DAX ослаб на 0,59%; САС 40 скользнул вниз на 0,61%; FTSE 100 снизился на 0,38%.