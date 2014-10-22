Во вторник выросли 17 европейских индексов из 18

Торги во вторник закончились ростом подавляющего большинства национальных индексов стран европейского сообщества. Всё объясняется выходом отчетности крупных предприятий и слухами о том, что уже в начале 2015 года ЕЦБ примется выкупать облигации итальянских эмитентов (в основном банков). Сезон отчетности приближается к своему апогею, поэтому активность на европейских рынках повышается. Финансовые показатели третьего квартала вряд ли для кого-то будут рекордно большими, однако поведение инвесторов в большей степени будет «завязано» на прогнозах, а это, в свою очередь, зависит от будущего курса евро (а значит, от действий ЕЦБ) и от цен на нефть и газ.



Впрочем, вернемся к конкретным результатам вчерашнего биржевого дня. Сводный индекс Europe Stoxx 600 вырос на 2,12%. Dow Jones Euro Stoxx прибавил 2,19%. FTSE 100 окреп на 1,68%; САС 40 — на 2,25%; DAX вырос на 1,94%.

Среди отдельных предприятий стоит отметить Actelion (+3% на повышении прогноза годовой прибыли), Swedbank (+4,7% на повышении прогнозов чистой прибыли и чистого процентного дохода), Akzo Nobel (+4,9% на сохранении целевого показателя рентабельности среди рушащегося рынка).