Во вторник выросли 17 европейских индексов из 18

Торги во вторник
закончились ростом подавляющего
большинства национальных индексов
стран европейского сообщества. Всё
объясняется выходом отчетности крупных
предприятий и слухами о том, что уже в
начале 2015 года ЕЦБ примется выкупать
облигации итальянских эмитентов (в
основном банков). Сезон отчетности
приближается к своему апогею, поэтому
активность на европейских рынках
повышается. Финансовые показатели
третьего квартала вряд ли для кого-то
будут рекордно большими, однако поведение
инвесторов в большей степени будет
«завязано» на прогнозах, а это, в свою
очередь, зависит от будущего курса евро
(а значит, от действий ЕЦБ) и от цен на
нефть и газ.
Впрочем, вернемся к конкретным результатам вчерашнего биржевого дня. Сводный индекс Europe Stoxx 600 вырос на 2,12%. Dow Jones Euro Stoxx прибавил 2,19%. FTSE 100 окреп на 1,68%; САС 40 — на 2,25%; DAX вырос на 1,94%.
Среди отдельных предприятий стоит отметить Actelion (+3% на повышении прогноза годовой прибыли), Swedbank (+4,7% на повышении прогнозов чистой прибыли и чистого процентного дохода), Akzo Nobel (+4,9% на сохранении целевого показателя рентабельности среди рушащегося рынка).