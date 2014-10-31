Фондовая Европа выросла в четверг. Периферийным банкам погрозили пальцем

В начале торгов в четверг фондовая Европа снижала котировки. Однако к вечеру индексы восстановились и даже выросли: были опубликованы оптимистичные данные о росте ВВП в США. Еще на торги влияли статистические данные Германии и отчетность крупных корпораций по итогам III квартала.

Сводный индекс европейского региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,59% (и это — при том, что во время торгового дня он падал до 1,1%). FTSE прибавил 0,15%; САС 40 вырос на 0,74%; DAX – на 0,35%.



Котировки акций банков периферических стран Европы снизились в четверг после настоятельной рекомендации главы Европейского банковского управления Андреа Энриа о том, что даже банки, прошедшие стресс-тесты, не должны расслабляться, и им необходимо поработать над увеличением капитала. Например, 1,4% потерял испанский BBVA; на 7,1% просел итальянский Banca Monte Pashi di Siena; 5,5% потерял National Bank of Greece.

Зато у британских банков всё хорошо: так, на 0,9% подорожали акции Barclays на хорошей квартальной отчетности.

Химическая компания Bayer AG прибавила 2,7% (на улучшении годового прогноза и на оптимистичном квартальном отчете). Автопроизводители Volkswagen AG и Renault SA улучшили квартальные результаты выше ожиданий экспертов, в честь чего и прибавили соответственно 2% и 2,9%. Крепкий «сетевик» Alcatel-Lucent прибавил 16% на информации о том, что убыток фирмы в третьем квартале очень серьезно снизился.

Из подешевевших компаний прежде всего хочется отметить Lufthansa, которая упала на 5,9% после понижения прогноза прибыли на 2015 год.