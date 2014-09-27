Европа и Россия ссорятся, но рынки движутся в одном направлении. Вниз.

В то время как европейские показатели инфляции соответствовали ожиданиям, падающие розничные продажи в Германии в очередной раз подчеркнули хрупкость восстановления экономики региона.

Европейские акции в пятницу выросли, когда инвесторы получили данные об инфляции в еврозоне и — одновременно с ними — неутешительные немецкие цифры по розничным продажам.

После сурового sell-off в четверг, Europe Stoxx 600 завершил последнюю торговую сессию недели повышением на 0,3%. САС 40 прибавил 0,3, FTSE вырос на 0,2%, а DAX не изменился. Впрочем, для немецкого индекса счастьем можно считать уже тот факт, что он не упал — особенно на фоне того, что статистика в целом по экономике страны крайне неутешительна, а экспортеры сплошь и рядом чувствительны к напряженным отношениям Москвы и Запада.



«Потребители и бизнес-сообщество Германии — все несут серьезные потери», - заявил Дерек Хелпенни, глава департамента европейских валют в Банке Tokyo-Mitsubishi UFJ. Напомню, данные о потребительском доверии в среду показали самое крупное падение немецких экономических ожиданий начиная с 1980-х годов. Означает ли это, что немецкая экономика готова с грохотом рухнуть, увлекая за собой остальную еврозону?

Статистические данные показали в пятницу, что потребительские цены в 18 странах еврозоны выросли всего на 0,3%, представляя собой самое маленькое повышение с конца 2009 года. Экономика региона грозит скатиться в дефляцию.

В конце прошлой неделе Марио Драги, президент ЕЦБ, намекнул, что банк готовит дальнейшие методики реанимации экономики, включая даже перспективу количественного смягчения. Одни только эти заявления отправили евро на уровень 11-месячного минимума против доллара. Вообще, единая валюта удивительно стабильна в последнее время: она уверенно шагает вниз по отношению к своему американскому коллеге. Вчерашний день тоже не стал исключением: EUR/USD потеряла еще 0,2%.

Вне еврозоны внимание инвесторов вчера было привлечено к России, где исторические минимумы обновил рубль. Это происходит по ряду разнообразных причин, одной из которых стали, например, уже традиционные пятничные заявления Киева о вводе в Украину российских войск. Это уже становится чем-то вроде спорта: каждую пятницу Киев обвиняет Москву в агрессии, а Москва разводит руками и отрицает эти заявления. Тем не менее, рынки всё никак не могут привыкнуть к этому ритуалу и продолжают послушно на него реагировать.

После полуночи в пятницу Путин выступил с заявлением, в котором он обращается к мятежникам с просьбой прекратить огонь и позволить украинским войскам выйти из блокады. Ранее на минувшей неделе российский президент заявил своему украинскому коллеге, что «договориться о перемирии с мятежниками — это внутренняя проблема Украины».

Кто прав, кто виноват — непонятно, а тем временем рубль был в очередной раз ослаблен против доллара, установил очередной антирекорд и перешел 39-рублевую отметку. В «красной зоне» закончила день и ММВБ.