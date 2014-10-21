Европейские индексы растут, EUR/USD снижается

Фондовые рынки в Европе выросли во вторник после информации о том, что ЕЦБ собирается стимулировать больную экономику еврозоны с помощью выкупа корпоративных облигаций, причем программа может стартовать уже в начале 2015 года. «Если слухи подтвердятся, то ЕЦБ уже вышел на финишную прямую на пути к QE”, - говорят аналитики Brown Brothers. Впрочем, в официальных интервью представители ЕЦБ говорят, что Управляющий совет «не принимал такого решения» о покупке корпоративных облигаций.

Рост индексов наступил после бурных торгов понедельника, когда главные индексы понесли тяжелые потери. На прошлой неделе, впрочем, основные индикаторы Европы тоже снижались. После того, как Германия выдала серию очень слабой макростатистики, возникла серьезная угроза рецессии еврозоны — на это и реагировали индексы.

EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,2765$.



Сводный европейский индекс Europe Stoxx 600 прибавил 1,28%. Немецкий DAX вырос на 1,04%; САС 40 окреп на 1,53%, а FTSE поднялся на 0,80% (на 16.53 мск).

Среди компаний, повысивших свою капитализацию, можно отметить, например, швейцарскую биотехнологическую фирму Actelion ltd, после того, как сильные продажи новых препаратов помогли повысить доход компании в III квартале.

ASOS PLC ASC окрепла на 13,31%, после данных о том, что годовые розничные продажи модного онлайн-ритейлера выросли на 27%.

Swedenbank AB добавил 3,27% после сильной отчетности, оказавшейся лучше консенсус-прогноза.